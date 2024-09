Thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu sau bão tại các tỉnh phía Bắc cơ bản thông suốt

(TBTCO) - Theo ghi nhận đến ngày 9/9, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến một số địa phương phía Bắc, song hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa hầu hết các cửa khẩu vẫn được cơ quan hải quan đảm bảo ổn định, thông suốt.

* Sáng nay 9/9, nhiều cảng ở khu vực Hải Phòng hoạt động trở lại sau một thời gian tạm dừng hoạt động vì tác động rất lớn từ cơn bão số 3.

Cảng Nam Đình Vũ đang triển khai các biện pháp khắc phục hậu của của cơn bão số 3. Các cảng thuộc Công ty CP cảng Hải Phòng là cảng Tân Vũ và Chùa Vẽ cũng được khôi phục hoạt động từ 6 giờ sáng.

Trong khi đó, Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) đã phát đi thông báo dự kiến 18 giờ chiều nay (9/9) sẽ hoạt động trở lại. Đồng thời TC-HICT khuyến cáo khách hàng bố trí phương tiện xuống cảng hợp lý để trách ách tắc.

Cần cẩu tại cảng MIPEC Hải Phòng bị bão số 3 quật đổ. Ảnh: internet.

Chia sẻ tại buổi họp giao ban Bộ Tài chính chiều 9/9, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cho biết, bão số 3 đã làm tốc mái một số đội thủ tục đóng tại các cảng tại Hải Phòng. Tuy tài sản, con người an toàn, thiệt hại không lớn song một số trang thiết bị máy móc, tài liệu bị hỏng hóc do mưa to. Đơn vị đang tập trung khắc phục, cơ bản vẫn đảm bảo thông quan hàng hóa thông suốt không để ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Quảng Ninh, hệ thống điện lưới và viễn thông vẫn đang tê liệt. Cơ quan hải quan đã tập trung giải quyết thông quan, làm thủ tục cho hàng xuất khẩu một cách bình thường. Tuy nhiên, thủ tục cho hàng nhập khẩu đang vướng do mất điện mất kết nối với hệ thống. Dự kiến trong chiều nay, 9/9 sẽ dần thực hiện trở lại.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thọ, do chủ động phòng, chống nên trụ sở và tàu thuyền do các đơn vị hải quan tại 2 địa phương này không thiệt hại nhiều. Ở Quảng Ninh, thiệt hại chủ yếu là tài sản cá nhân của cán bộ công chức.

Đoàn công tác của Tổng cục Hải quan trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: Văn Tá.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thọ cũng đã trực tiếp thị sát, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (bão Yagi) tại Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Quảng Ninh và Hải đội Kiểm soát chống buôn lậu trên biển khu vực miền Bắc - Cục Điều tra chống buôn lậu đóng tại địa bàn Quảng Ninh.

Qua đó, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, khẩn trương khắc phục các hậu quả, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống và công việc.

Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng khối cơ quan Tổng cục Hải quan đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, việc thực hiện thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa diễn ra thông suốt, thuận lợi, không gây tắc hàng hóa, nhất là tại hai địa bàn quan trọng là Hải Phòng và Quảng Ninh.

Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai dừng hoạt động từ 13 giờ ngày 9/9 do lũ bên phía Trung Quốc. Ảnh: Viết Vinh. * Tại Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu và hậu siêu bão số 3 (bão Yagi), từ chiều 7/9 trở đi, các khu vực trong tỉnh có mưa trên diện rộng. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai thông tin, sáng 9/9, lũ trên sông Hồng vẫn tiếp tục dâng cao. Dự báo đỉnh lũ lớn nhất khả năng lên tới 84,5-85 m; thời gian xuất hiện đỉnh vào khoảng 12-13 giờ trưa 9/9. Nhiều địa phương có mưa lớn, mưa rất lớn, một số nơi đặc biệt lớn (trên 200mm/ngày). Kết hợp với mưa lớn đầu nguồn phía Trung Quốc; khiến nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn gây lũ cao trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai… Các đơn vị chức năng tại cửa khẩu đã chủ động các phương án và phân công lực lượng để đảm bảo điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được diễn ra thuận lợi, thông suốt. Từ sáng đến hơn 10 giờ ngày 9/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã làm thủ tục cho gần 200 xe hàng xuất nhập khẩu, trong đó xuất khẩu 76 xe và nhập khẩu 117 xe. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là các loại rau, củ, quả, bánh kẹo, phân bón, hóa chất, than cốc, điện năng, máy móc thiết bị... Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sầu riêng, thanh long, sắn, chuối xanh, gỗ ván bóc, giày dép... Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Phúc - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai), phía Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn từ 13 giờ chiều do ảnh hưởng của mưa lũ.

* Tại Lạng Sơn, hầu hết hạ tầng, cơ sở, trang thiết bị tại các cửa khẩu trên địa bàn vẫn đảm bảo ổn định. Trong đó, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã chủ động các phương án kịp thời nhằm đảm bảo mọi hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được diễn ra thông suốt.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma - cửa khẩu tiếp giáp gần với tỉnh Quảng Ninh nơi tâm bão Yagi đi qua - đã chủ động phối hợp với các lực lượng kiểm tra an toàn khu vực cửa khẩu, đề nghị doanh nghiệp, lái xe di chuyển các xe hàng vào bãi để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, quán triệt công chức, người lao động đóng các cửa sổ phòng làm việc, tắt tất cả các thiết bị điện, nguồn điện tổng khi hết ngày làm việc đảm bảo an toàn cho thiết bị điện và phòng, chống cháy, nổ khi có sét đánh; chằng buộc chắc chắn các vật, tài sản tại vị trí có nguy cơ ảnh hưởng bởi gió bão để giảm thiểu thiệt hại xảy ra.

Nhờ chủ động triển khai quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bão và các chỉ thị, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Chi cục đã không để xảy ra sự cố, thiệt hại đáng tiếc nào về người và cơ sở vật chất ảnh hưởng từ bão Yagi.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chủ động hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục và vị trí trú tránh bão; đồng thời công bố các số điện thoại đường dây nóng. Ngoài ra, phân công, bố trí các tổ, đội, công chức trực 24/24 để phối hợp với các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu nhằm ứng phó kịp thời trong tình huống xấu xảy ra.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, cơ quan hải quan cũng đã bố trí, chỉ đạo các tổ đội theo dõi thường xuyên, chặt chẽ diễn biến, đường đi của bão qua các bản tin dự báo thời tiết; kịp thời cập nhật và thực hiện các văn bản về phòng chống thiên tai của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Lạng Sơn và của Cục Hải quan Lạng Sơn. Đồng thời, chấp hành nghiêm các yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão của tỉnh và địa phương; thực hiện nghiêm việc tổ chức trực 24/24h; kiểm tra, bổ sung kịp thời các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống bão; cứu hộ, cứu nạn.

Đến nay, mọi hoạt động thông quan hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị, Tân Thanh vẫn diễn ra bình thường.

Lũ lụt tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn có nguy cơ ảnh hưởng hoạt động tới cửa khẩu Bình Nghi. Ảnh: internet.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa to, ngập úng, mực nước dâng cao. Trong đó, cửa khẩu phụ Bình Nghi (là cửa khẩu đường sông) thuộc quản lý của Chi cục Hải quan Tân Thanh cũng đang chịu ảnh hưởng bởi mực nước sông Kỳ Cùng tăng cao. Hiện tại mực nước đã dâng lên tới mấp mé nền trụ sở Đội nghiệp vụ Hải quan Bình Nghi.

Để đảm bảo an toàn, Chi cục Hải quan Tân Thanh yêu cầu Đội nghiệp vụ Hải quan Bình Nghi chủ động thực hiện các biện pháp an toàn đối với trụ sở, phòng làm việc; di dời máy móc, trang thiết bị, dụng cụ… đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình diễn biến tại khu vực cửa khẩu để có phương án ứng cứu kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại./.