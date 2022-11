Thu hồi lô dầu gội đầu y lang chí không đạt chất lượng

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Y Lang dầu gội đầu y lang chí do không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược cho biết, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm An Giang lấy mẫu sản phẩm Y Lang dầu gội đầu y lang chí tại nhà thuốc Trung Sơn AG 15 (địa chỉ: số 35 Chu Văn An, TT Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để kiểm tra chất lượng.

Thu hồi lô sản phẩm Y Lang dầu gội đầu y lang chí không đạt chất lượng. Ảnh: TL.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm (chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được) theo quy định của Bộ Y tế và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

Do vậy, Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Y Lang dầu gội đầu y lang chí (số lô: 030822:3; ngày sản xuất: 20/8/22; hạn dùng: 20/8/24; trên nhãn ghi thông tin: HD: 2 năm kể từ ngày sản xuất; sản xuất tại Công ty cổ phần Nam Đô; 117 Lê Hồng Phong, Q.5, TP. Hồ Chí Minh; sản xuất tại Việt Nam; CBTCCL: 000330/22/CBMP-HCM).

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng sản phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng lô sản phẩm nêu trên, trả về cơ sở cung ứng sản phẩm và tiến hành thu hồi lô sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra Công ty cổ phần Nam Đô trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định, xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược.