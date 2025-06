Tiêu hủy hơn 800 ống thuốc, xử phạt nhiều sản phẩm mỹ phẩm công bố không đúng

(TBTCO) - Sau hơn 1 tháng ra quân xử lý tình trạng hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã xử phạt nhiều đơn vị vi phạm hành chính, ra quyết định tiêu hủy hơn 800 ống thuốc điều trị bệnh lý thần kinh...

Ngày 18/6, Cục Quản lý dược đã có báo cáo về kết quả thực hiện tháng cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Cục Quản lý dược, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế, Cục đã có Quyết định số 610/QĐ-QLD ngày 20/5/2025, thành lập 5 Tổ kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại 38 cơ sở, trong đó, lĩnh vực dược là 18 cơ sở (9 cơ sở sản xuất; 9 cơ sở nhập khẩu thuốc); 20 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm (trong đó có 13 cơ sở sản xuất mỹ phẩm, 7 cơ sở kinh doanh, công bố mỹ phẩm).

Cục Quản lý dược cho biết trong tháng cao điểm, cơ quan chức năng đã phát hiện, truy tìm một số loại thuốc giả. Trong ảnh là thuốc giả NEXIUM 40mg phát hiện tại nhà thuốc Đức Anh (Hà Nội).

Qua quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm. Cục Quản lý dược đã xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin vi phạm đến các cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

Cụ thể, lĩnh vực dược có 7 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, trong đó có 2 cơ sở kinh doanh dược, 5 cơ sở sản xuất thuốc.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Quản lý dược đã ban hành văn bản tạm dừng sản xuất đối với 1 cơ sở do chỉ đáp ứng nguyên tắc GMP mức độ 4; yêu cầu hủy 841 ống thuốc Milgamma N không đạt chất lượng về cảm quan (do bệnh viện bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn và trả lại Công ty) và 2 lô bán thành phẩm dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe do không đáp ứng điều kiện bảo quản.

Đồng thời, kiến nghị với cơ quan chức năng (Cục Quản lý y dược cổ truyền) xem xét lại phạm vi trong giấy chứng nhận GMP của 1 đơn vị do tại thời điểm kiểm tra, dây truyền sản xuất vị thuốc cổ truyền không hoạt động trong thời gian dài và không còn đủ thiết bị như tại thời điểm đánh giá.

Về lĩnh vực mỹ phẩm có 9 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, các vi phạm chủ yếu là các hành vi công bố, quảng cáo, sản xuất mỹ phẩm có thành phần không đúng với Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý dược cho biết, theo báo cáo chưa đầy đủ của các sở y tế về kết quả triển khai thực hiện tháng cao điểm, tất cả các sở y tế nói riêng và các tỉnh nói chung đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tháng cao điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đã triển khai các Đoàn kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thực phẩm.

Theo báo cáo đã nhận được của 20 tỉnh, thành phố, theo đó, các tỉnh đã thực hiện kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm. Cụ thể đã phát hiện 48 cơ sở vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm là 534 triệu đồng, hiện các sở y tế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định./.