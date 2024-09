Thu hồi thuốc viên nang cứng Fluconazole vi phạm mức độ 3

(TBTCO) - Thanh tra Bộ Y tế vừa xử phạt 50 triệu đồng và yêu cầu thu hồi thuốc viên nang cứng Fluconazole của Công ty Kausikh Therapeutics (P) Ltd sản xuất do vi phạm chất lượng ở mức độ 3.

Ngày 19/9, Thanh tra Bộ Y tế đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Kausikh Therapeutics (P) Ltd (Địa chỉ: Plot Nos. 6 & 7, Door No. 728, Kakkanji Cross Street, Paraniputhur Road, Gerugambakkam, Chennai - 600 128, India). Giấy chứng nhận GMP số 22555/D1/4/2022, ngày 09.05.2024 do Government of Tamilnadu cấp.

Ảnh: Tư liệu minh họa.

Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sản xuất thuốc vi phạm chất lượng ở mức độ 3 theo quy định của pháp luật đối với thuốc viên nang cứng Fluconazole (Fluconazole 150 mg), Số GĐKLH: VN-16474-13, số lô: Fluconazole (Fluconazole 150 mg), Số GĐKLH: VN-16474-13, số lô KE22638, ngày sản xuất: 10/10/2022, Hạn dùng: 09/10/2025.

Quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 57 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ngoài phạt tiền 50 triệu đồng, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty Kausikh Therapeutics (P) Ltd, Công ty TNHH Dược phẩm Tây Sơn, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định./.