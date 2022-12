Thu ngân sách nhiều địa phương khởi sắc, ngành Thuế “về đích” sớm

(TBTCO) - Năm 2022, ngành Thuế thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán pháp lệnh (vượt trên 285 nghìn tỷ đồng). Báo cáo của Tổng cục Thuế ghi nhận, có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán; có 16/19 khu vực khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả trên cho thấy, tình hình kinh tế đang có sự tăng trưởng đồng đều ở hầu hết các khu vực.

63/64 đơn vị thu hoàn thành và vượt dự toán

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Ảnh: TN

Có 63/64 đơn vị thu đều hoàn thành và vượt dự toán. Đáng chú ý, có 2 thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội đã cán mốc thu trên 300 nghìn tỷ đồng. Thu từ khối doanh nghiệp (DN) lớn do Cục Thuế DN lớn quản lý dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ cán đích trên 245 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 8 địa phương cán mốc trên 30 ngàn tỷ đồng là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hưng Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc. Có 4 địa phương cán mốc trên 20 ngàn tỷ đồng là: Quảng Nam, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ngãi. Có 18 địa phương cán mốc trên 10 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng năm 2022, tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 108.674,96 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán Trung ương giao và 102,9% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 66.000 tỷ đồng, đạt 118% dự toán Trung ương giao và 110% dự toán HĐND thành phố giao; thu nội địa ước đạt 41.000 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao. Đây là năm đầu tiên thành phố Hải Phòng thu ngân sách đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

Năm 2022, kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc phục hồi, tăng trưởng khá với 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu của đề ra, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn ước đạt 35.700 tỷ đồng, bằng 111,94% dự toán, tăng 8,5% so với năm 2021.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, năm 2022, tổng thu NSNN ước đạt gần 49.000 tỷ đồng, vượt 65% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 30.150 tỷ đồng, vượt 62% dự toán và tăng 6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 18.670 tỷ đồng, vượt 70% dự toán và tăng 55% so với cùng kỳ. Đây là số thu cao nhất từ trước đến nay.

Có được kết quả trên, UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các ngành dịch vụ phục hồi nhanh. Trong đó, tổng lượng khách du lịch năm 2022 ước đạt trên 11 triệu lượt khách, bằng 110,1% kế hoạch và gấp 3,2 lần năm 2021; tổng thu du lịch ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch, gấp 4 lần năm 2021.

Tại Nghệ An, theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tổng thu NSNN năm 2022 trên địa bàn ước đạt 20.300 tỷ đồng, vượt 35,6% so với dự toán điều chỉnh. Đây là năm đầu tiên, thu NSNN của tỉnh này vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đứng thứ 17/63 địa phương trong cả nước.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tất cả 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 34.100 tỷ đồng, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 77,6% dự toán Trung ương giao và vượt 40,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Còn báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai ghi nhận, năm 2022, kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khá cao đạt 9,22%; tổng thu ngân sách đạt gần 63.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 105.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Tăng cường quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp

Để có được kết quả thu NSNN về đích sớm, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng, năm 2022, ngành Thuế đã tăng cường các chức năng quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Doanh nghiệp phục hồi giữ ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Ảnh: TN

Cùng với đó, ngành Thuế đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, theo đó năm 2022 ngành đã thực hiện được 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021; kiểm tra được 665.781 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 59.530 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.882 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 2.192 tỷ đồng; giảm lỗ là 43.455 tỷ đồng. Đồng thời, toàn ngành đã thực hiện được 6.265 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tổng số thuế truy hoàn và phạt là 630 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý nợ thuế cũng được toàn ngành đặc biệt chú trọng. Theo ông Vũ Chí Hùng, trong năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thu hồi nợ đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong năm 2022, ngành Thuế đã xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách đạt 2.757 tỷ đồng. Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội ước đạt 35.229 tỷ đồng, trong đó: xử lý khoanh nợ là 28.217 tỷ đồng; xử lý xóa nợ là 7.012 tỷ đồng.

Bên cạnh việc huy động đầy đủ các nguồn thu vào NSNN, ngành Thuế còn triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế cho người dân, DN. Cụ thể, trong năm 2022, toàn ngành Thuế đã tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và DN, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 174.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo ngành Thuế cho rằng, việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế đã giúp DN và người dân sớm vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động ổn định phát triển kinh tế - xã hội, qua đó giữ ổn định nguồn thu cho NSNN./.