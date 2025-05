(TBTCO) - Sáng 6/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025, được tổ chức ngay sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và Phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, đại diện Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, một số tập đoàn, tổng công ty.

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2025 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5, đến hết quý II và thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta vừa đi qua những ngày tháng 4 lịch sử với tinh thần "thần tốc và táo tạo", triển khai tốt, hoàn thành rất nhiều công việc với khối lượng lớn, đặc biệt là tổ chức chu đáo, thành công chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khánh thành, khởi công 80 dự án, công trình lớn trên cả nước.

Cùng với đó, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương, Kỳ họp Quốc hội (với số lượng dự án luật, nghị quyết nhiều nhất trong một kỳ họp Quốc hội); quyết liệt triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên và ứng phó với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ; trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua rất kịp thời Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; phục vụ, triển khai các hoạt động đối ngoại cấp cao rất nhộn nhịp, tổ chức thành công nhiều diễn đàn đa phương quan trọng; hoàn thành các công việc, nhiệm vụ thường xuyên…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về bối cảnh tình hình, nhất là những điểm mới, khác so với trước đây; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; những kết quả cụ thể của cả nước và của từng bộ ngành, cơ quan, địa phương, lĩnh vực; những bài học hay, kinh nghiệm quý; dự báo bối cảnh tình hình thời gian tới; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 5, đến hết quý II và thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu đạt mức tăng trưởng 8% trở lên, phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm; thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, hiệu quả 4 nghị quyết rất quan trọng của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng cũng lưu ý, cần chuẩn bị tốt việc đàm phán với Hoa Kỳ; các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Quốc khánh (khánh thành, khởi công các công trình, dự án lớn, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội…)

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường; nguy cơ rủi ro, bất ổn tăng cao. Các tổ chức quốc tế đồng loạt hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025.

Ở trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 4 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong đó, nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, nền kinh tế còn những bất cập và khó khăn, thách thức, nổi bật là sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực khó khăn, thủ tục hành chính có nơi còn rườm rà, phân cấp, phân quyền chưa triệt để, còn cản trở phát triển, các vấn đề hàng giả, thuốc giả, sữa giả, ma tuý, an ninh mạng… còn nhiều thách thức./.