Giảm thuế giá trị gia tăng - Liều thuốc tác động tức thì cho nền kinh tế

Hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ 99% Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm, thu thuế GTGT ước đạt 39,9% dự toán, tăng 13,4% so cùng kỳ, do thực hiện thu vào ngân sách nhà nước khoản gia hạn thuế năm 2024 đến hạn nộp đầu năm 2025 và phát sinh số thu thuế GTGT lớn từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Trong khi đó, về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, thời gian vừa qua cơ quan thuế đã triển khai hiệu quả hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ 99%. Trong đó, khoảng 86% số hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện ‘‘hoàn thuế trước, kiểm tra sau’’ đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn nhanh chóng trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của người nộp thuế. Năm 2024, toàn ngành đã ban hành 19.806 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền hoàn thuế là 156.941 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2025, tính hết ngày 26/4, cơ quan thuế trên toàn quốc đã ban hành 4.987 quyết định hoàn thuế, với số tiền hoàn là 38.386 tỷ đồng, bằng 99% so cùng kỳ năm 2024, bằng 22% so với dự toán hoàn thuế. Kết quả này đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư quay vòng vốn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.