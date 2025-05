Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/5: Tỷ giá chạm đỉnh, nhà điều hành hút ròng hơn 21.000 tỷ đồng

Tỷ giá trung tâm và tại ngân hàng lại lên đỉnh Trong tuần cuối tháng 5/2025, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố tiếp tục tăng, khép tuần ở mức 24.978 VND/USD, mức cao nhất trong lịch sử, tương ứng tăng 18 đồng so với cuối tuần trước và tăng 22 đồng trong tháng 5. Tại Vietcombank, tỷ giá bán ra USD giữ ổn định ở mức 26.200 VND/USD hai phiên cuối tuần, nhưng tăng tổng cộng 70 đồng so với cuối tuần trước và ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ở chiều ngược lại, tỷ giá tự do bán ra lại có xu hướng giảm nhẹ, kết tuần ở mức 26.360 VND/USD, giảm 20 đồng so với cuối tuần trước.