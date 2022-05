(TBTCO) - Sáng 22/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Cùng dự cuộc làm việc có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trước đó, ngày 21/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022 và dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Gia Lai, thời gian qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), GRDP bình quân đầu người, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách, kim ngạch nhập khẩu... đạt và vượt kế hoạch. Đây là thành quả bước đầu trong công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư của tỉnh, nhất là trong phát triển các chương trình, dự án nông nghiệp, các dự án năng lượng tái tạo.

Cụ thể, GRDP năm 2021 của tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) tăng 9,71% so với năm 2020. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2021 theo giá hiện hành đạt 49.602,35 tỷ đồng, tăng 13,99% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 24.801 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giao, tăng 10,13% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 610 triệu USD, đạt 100% Nghị quyết và tăng 5,17% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 915 triệu USD, tăng hơn 9 lần so với Nghị quyết, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ (tăng mạnh do nhập khẩu máy, thiết bị phục vụ thi công các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn).

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.881 tỷ đồng, đạt 173,1% dự toán Trung ương giao, đạt 156,2% Nghị quyết đề ra, tăng 72% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2021 đạt 70.000 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giao, tăng 2,42 lần so với cùng kỳ.

Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 của tỉnh đứng thứ 26 toàn quốc, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên, tăng 12 bậc so với năm 2020. Trong năm 2021, đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 54 dự án, tổng vốn đăng ký là 21.645 tỷ đồng.

Tỉnh đã tập trung cho công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn.

Trong quý I/2022, tốc độ tăng GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 7,08%. Thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 12/5/2022, đạt 2.362,3 tỷ đồng, bằng 43,6% so với dự toán Trung ương giao, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Thành lập mới 315 doanh nghiệp, tăng 13,6% so với cùng kỳ; toàn tỉnh hiện có 8.060 doanh nghiệp. Doanh thu giao thông vận tải tăng 30,35%, doanh thu du lịch tăng 28%, kim ngạch xuất khẩu tăng 48%.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên báo cáo tình hình KT-XH của tỉnh thời gian qua.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Đến cuối năm 2021, tỉ lệ hộ nghèo còn 3,96% (giảm 1,42% so với cuối năm 2020).

Trong năm 2021, Cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả quan trọng. Công tác đối ngoại tiếp tục được quan tâm, duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.