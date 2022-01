(TBTCO) - Thủ tướng chúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang)

Chiều 30/1, chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền của dân tộc-Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an.

Phát biểu với cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, hai đơn vị có chức năng, nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính chất đặc thù và rất nặng nề trong bối cảnh hiện nay.

Năm 2021, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đã góp phần bảo vệ để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20221-2022 và kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, lây lan mạnh. Lực lượng Công an nói chung và lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng đã tham gia vào tuyến đầu chống dịch và đóng góp đắc lực phát triển công nghệ phòng, chống dịch; góp phần giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích xuất sắc mà hai đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết năm 2022, chúng ta tiếp tục tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương. Trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, song khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong đó có những thách thức về an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nguy cơ cháy nổ, hạn hán, biến đổi khí hậu. Do đó các lực lượng phải mạnh hơn, chủ động hơn, linh hoạt hơn, sáng tạo hơn trước mọi nhiệm vụ.

Trước mắt, phải hoàn thiện thể chế thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao.

Đầu tư cho khoa học công nghệ, cơ sở vật chất, đáp ứng nghiệp vụ trong bối cảnh mới. Tăng cường khoa học quản trị và phối hợp giữa các lực lượng, huy động sức mạnh toàn xã hội vào công tác đảm bảo an ninh mạng; phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm cán bộ, chiến sỹ Cục C05 và C07. (Ảnh: Dương Giang)

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Công an nói chung và lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói riêng phải tổ chức ứng trực đầy đủ 24/24, đảm bảo thật tốt an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, để nhân dân được đón Tết lành mạnh, an toàn, vui tươi, hạnh phúc và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, ngành Công an cũng chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ và làm tốt công tác hậu phương để mọi cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác và được đón Tết vui tươi, nghĩa tình, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, với tinh thần mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống vẻ vang của mình, trong năm 2022, hai đơn vị sẽ gặt hái được nhiều kết quả cao hơn năm 2021.

