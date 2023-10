(TBTCO) - Chiều 18/10 theo giờ địa phương, tại thủ đô Riyadh của Vương quốc Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Saudi Arabia và khu vực Vùng Vịnh (GCC) gồm Zamil, Lulu và Ajlan & Bros.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Abdulrahman Al Zamil.

Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ giữa Việt Nam - Saudi Arabia phát triển tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau, hợp tác kinh tế phát triển nhanh chóng và nhiều tiềm năng... là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế hiệu quả, hai bên cùng có lợi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu Việt Nam đến Saudi Arabia.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, có tính cạnh tranh cao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư; giữ vững quốc phòng, an ninh, môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động, sản xuất, kinh doanh; luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động có lợi nhuận, đạt hiệu quả, bền vững trên nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã tham gia 16 FTA, có vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống logistics ngày càng phát triển, có nhiều điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu, dễ dàng kết nối đến các thị trường lớn của khu vực cũng như thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Zamil trong thời gian qua.

Tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Saudi Arabia đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam

Tập đoàn Zamil được thành lập vào năm 1920, là một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất của Saudi Arabia. Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm công nghiệp (thép, nhựa, sơn, thiết bị công nghiệp nặng...), đóng và sửa chữa tàu, vận hành và bảo trì cảng, hóa dầu, xây dựng... Tập đoàn Zamil hiện có 21.000 nhân viên tại 60 quốc gia trên thế giới.

Năm 1993, Zamil Steel thành lập văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Zamil Steel Việt Nam đang vận hành hai nhà máy hiện đại với tổng công suất 120.000 tấn/nhà máy/năm, với hơn 1.000 nhân viên và công nhân, mạng lưới kinh doanh mở rộng sang 10 quốc gia Đông Nam Á và Bangladesh.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Abdulrahman Al Zamil đã thông báo về kế hoạch hợp tác với đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh để mở rộng đầu tư trong thời gian tới. Ông cho biết Zamil là nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất không chỉ của Saudi Arabia và còn cả khu vực GCC tại Việt Nam với khoảng 1.000 nhân lực đang làm việc.

Theo Chủ tịch Zamil, cộng đồng doanh nghiệp Saudi Arabia rất vui mừng trước chuyến thăm của Thủ tướng và đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng cải thiện của Việt Nam; trong gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, tập đoàn hầu như không gặp phải khó khăn, cản trở nào.

Ông cũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của phía Việt Nam với các hoạt động của Tập đoàn, khẳng định Tập đoàn có kỳ vọng lớn với Việt Nam, thị trường quan trọng của tập đoàn, đặc biệt là vị trí địa lý rất thuận lợi của Việt Nam với hoạt động xuất khẩu.

Sản phẩm của Nhà máy Zamil Steel đã được phân phối toàn thị trường Đông Nam Á, Bangladesh, Ấn Độ, một số nước châu Phi, châu Âu và Tập đoàn đang tiếp tục nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu.

Zamil và cá nhân ngài Chủ tịch đã tích cực hỗ trợ và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam kết nối với các doanh nghiệp Saudi Arabia khác, đặc biệt là việc tổ chức thành công chương trình hoạt động cho đoàn 60 doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại Riyadh tại Việt Nam tháng 9/2023 vừa qua.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua; đánh giá cao cam kết đầu tư mở rộng tại Việt Nam trong thời gian tới và mong muốn Tập đoàn mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực khác, tăng cường tỉ lệ nội địa hóa, ưu tiên đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng công nghệ cao, bền vững, thân thiện với môi trường; đề nghị Zamil chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và khuyến khích các doanh nghiệp khác tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shehim Kottilingal, Giám đốc Tập đoàn Lulu

Tập đoàn Lulu muốn tăng gấp 2-3 lần lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam

Lulu là tập đoàn bán lẻ với hệ thống chuỗi siêu thị lớn, rộng khắp tại hơn 23 quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Đông, châu Á, châu Âu... Tập đoàn hiện có hơn 65.000 nhân viên với doanh thu hàng năm đạt hơn 8 tỷ USD. Lulu đã có văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh để thu mua hàng hóa Việt Nam cho hệ thống siêu thị của mình.

Tại cuộc tiếp, ông Shehim Kottilingal, Giám đốc Tập đoàn cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan phía Việt Nam với Tập đoàn, nhất là của Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia; đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là sự ổn định về chính trị - xã hội.

Ông cho biết tập đoàn sẽ mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh thông qua việc sớm xây dựng thêm cơ sở lưu trữ hàng hóa, các nhà máy mới tại Việt Nam, tăng nhập khẩu gấp 2 - 3 lần các mặt hàng từ Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có hạt điều, cá, gạo chất lượng cao…; cũng như có kế hoạch tăng cường nhập khẩu hàng dệt may, da giày của Việt Nam.

Ông đánh giá cao các mặt hàng của Việt Nam rất được người tiêu dùng tại Trung Đông ưa chuộng. Đơn cử, hiện 30% sản lượng chanh, 40% sản lượng hạt điều của Tập đoàn là từ Việt Nam.

Ông cũng đề nghị nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước để thuận lợi cho việc nhập khẩu thực phẩm và rau quả tươi tại Việt Nam.

Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao việc Tập đoàn Lulu đã là cầu nối giới thiệu những sản phẩm có chất lượng của Việt Nam đến với người tiêu dùng Saudi Arabia cũng như các quốc gia khác thông qua chuỗi siêu thị rộng khắp và quy mô của mình trong thời gian qua.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Lulu nghiên cứu xem xét đầu tư, hợp tác với một số đối tác tiềm năng, có năng lực của Việt Nam để mở hệ thống chuỗi siêu thị tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục thúc đẩy, giới thiệu nhiều hơn nữa những sản phẩm của Việt Nam trong chuỗi hệ thống siêu thị của Tập đoàn trên thế giới, nhất là các sản phẩm Việt Nam có lợi thế, tiềm năng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Saudi Arabia cũng như khu vực Trung Đông như nông sản, gạo, trái cây, rau quả theo mùa vụ, hàng điện tử, dệt may, da giày…; hợp tác để các doanh nghiệp của Việt Nam có thể tham gia vào ngành công nghiệp Halal có nhu cầu rất lớn và nhiều tiềm năng hợp tác.

Thủ tướng cũng đề nghị Lulu nghiên cứu xem xét đầu tư, hợp tác với một số đối tác tiềm năng, có năng lực của Việt Nam để mở hệ thống chuỗi siêu thị tại Việt Nam, đất nước hơn 100 triệu dân với sức mua lớn... cũng như thông qua Việt Nam để thâm nhập thị trường khu vực rộng lớn ASEAN.

Thủ tướng đề nghị Lulu nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hoạt động tại Việt Nam, đóng vai trò cầu nối đưa các nhà đầu tư có tiềm năng đến đầu tư tại Việt Nam; khẳng định phía Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn trong triển khai các thủ tục mở rộng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng tán thành với đề nghị của Lulu về việc hai bên cần tăng cường kết nối hàng không, xem xét việc mở đường bay thẳng để tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Ali Al-Khatib, Phó Giám đốc điều hành Ajlan & Bros

Tập đoàn Ajlan & Bros nắm bắt cơ hội tại Việt Nam

Tập đoàn Ajlan & Bros được thành lập vào năm 1979, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Saudi Arabia và GCC về may mặc, sản phẩm quần áo truyền thống và may sẵn. Hiện nay, Tập đoàn có khoảng 15.000 nhân viên tại hơn 15 quốc gia. Bên cạnh đó, Tập đoàn hiện đang mở rộng đầu tư trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, thực phẩm, khách sạn, công nghệ... Hiện nay, Tập đoàn đã đầu tư khoảng 15 tỷ USD trên khắp thế giới.

Tại buổi tiếp, ông Ali Al-Khatib, Phó Giám đốc điều hành Ajlan & Bros đánh giá cao sự năng động, phát triển nhanh của nền kinh tế Việt Nam, khẳng định coi Việt Nam là một thị trường ưu tiên; thông báo kế hoạch, định hướng phát triển, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới với mong muốn góp phần nâng cao năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, chế biến nông sản, điện tái tạo, công nghệ cao… Ông đề nghị các cơ quan phía Việt Nam giới thiệu các doanh nghiệp phù hợp để thúc đẩy hợp tác.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Ajlan & Bros nắm bắt các cơ hội đầu tư, kinh doanh, hợp tác với một số đối tác có năng lực của Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam là một thị trường rất nhiều tiềm năng, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn nắm bắt các cơ hội đầu tư, kinh doanh, hợp tác với một số đối tác có năng lực của Việt Nam để phát triển lĩnh vực có thế mạnh của Tập đoàn tại Việt Nam như ông Ali Al-Khatib đã đề cập, cùng khai thác, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu ra các thị trường trên thế giới, tiến tới chuyển giao công nghệ, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi sản xuất khu vực và thế giới.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chào đón Ajlan & Bros và các cơ quan liên quan sẽ hỗ trợ, tạo thuận lợi nhất cho Tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững./.