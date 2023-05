(TBTCO) - Cử tri Nghệ An phản ánh việc ủy nhiệm thu thuế cho ngành bưu điện tại địa phương không hiệu quả, do đó, cần thực hiện ủy nhiệm thu thuế cho địa phương như trước đây thay vì ủy nhiệm thu qua ngành bưu điện.

Trả lời: Căn cứ vào các nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành các quyết định để triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh (CNKD) nộp thuế theo phương pháp khoán tại 29 cục thuế các tỉnh, thành phố.

Việc triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với CNKD nộp thuế khoán đã đạt được kết quả bước đầu như tiết kiệm thời gian, công sức của người nộp thuế (NNT) do NNT không phải đến các Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi cơ quan thuế mở tài khoản để nộp thuế, gây ùn tắc vào các ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thông qua đó tiết kiệm chi phí của NNT và của xã hội.

Đối với kết quả của việc thí điểm ủy nhiệm thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An: Tỷ lệ % số thuế nộp vào NSNN/số giao thu qua các năm 2020, 2021, 9 tháng đầu năm 2022 (3 năm gần nhất) lần lượt là 177,7 tỷ đồng/190,8 tỷ đồng (94%); 99,4 tỷ đồng/114,1 tỷ đồng (88%); 81,7 tỷ đồng/94,7 tỷ đồng (87%).

Theo hợp đồng ủy nhiệm thu thuế số 01/2022/HĐ-UNT ngày 19/01/2022 giữa Cục Thuế tỉnh Nghệ An với Bưu Điện tỉnh Nghệ An thì: “Cục Thuế tỉnh Nghệ An sẽ xem xét lại việc tiếp tục ký hợp đồng ủy nhiệm thu với Bưu điện tỉnh Nghệ An, nếu tỷ lệ thu được/số thuế phát sinh mỗi quý trên phạm vi toàn tỉnh dưới 80%”. Căn cứ vào kết quả trên thì tổ chức ủy nhiệm thu thuế là Bưu Điện tỉnh Nghệ An vẫn đảm bảo việc thu thuế theo quy định.

Về việc cử tri phản ánh việc ủy nhiệm thu thuế cho ngành bưu điện tại tỉnh Nghệ An là không hiệu quả, Bộ Tài chính sẽ có tổng kết, đánh giá tổng thể để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ủy nhiệm thu thuế trong thời gian tới./.