Tìm bị hại liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

(TBTCO) - Ngày 2/10, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tại TP. Hồ Chí Minh, Vạn Thịnh Phát được xem là một trong những “đế chế" bất động sản khi sở hữu nhiều khu đất vàng. Trong đó, nổi bậc nhất là tòa nhà Times Square với 2 mặt tiền Nguyễn Huệ - Đồng Khởi. Chân dung Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan trước khi bị bắt. Ảnh: IT

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 50/QĐ-CSKT-P10 ngày 7/10/2022.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ thương mại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị:

Người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC 2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 do 4 công ty nêu trên phát hành, khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng lưu ý, người bị hại cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúi giục biểu tình, tập trung đông người tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, gây mất trật tự xã hội.

Trước đó, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 3 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để điều tra về những sai phạm tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.