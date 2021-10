Tính toán các phương án để học sinh trở lại trường an toàn

(TBTCO) - Nhiều địa phương đang tính toán các phương án để học sinh có thể trở lại trường an toàn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh sẽ trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát tại địa phương.

Tại Khánh Hòa, một số địa phương của tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nên từ ngày 4/10, học sinh tại các địa phương này đã được trở lại trường.

Tại Bình Thuận, 7 huyện gồm Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân và Phú Quý đã tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 4/10. Riêng học sinh tại huyện Tuy Phong, TP. Phan Thiết và thị xã La Gi vẫn chưa thể đến trường do dịch bệnh còn phức tạp.

Đối với bậc mầm non, tùy tình hình ở từng địa phương, dự kiến tỉnh sẽ cho học sinh "vùng xanh" đến trường từ 11/10.

Tại Quảng Ngãi, 11 huyện “vùng xanh” gồm Lý Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ đã tổ chức dạy học trực tiếp. Riêng học sinh mầm non sẽ đến trường từ ngày 11/10.

Tại Nghệ An, nhiều địa phương đón học sinh mầm non trở lại trường học từ ngày 4/10. Trong đó, 26 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và 71 đơn vị trường mầm non tại huyện Kỳ Sơn đã đón học sinh đi học trở lại.

Tại Đắk Lắk, từ ngày 4/10, tại các địa phương thuộc “vùng xanh”, trẻ từ 5 tuổi trở lên được đến trường. Tuy nhiên, do dịch bệnh, các huyện Krông Pắc, Krông Ana buộc phải tạm ngưng việc học trực tiếp từ ngày 5/10 đến khi có thông báo mới.

Tại Phú Yên, Sở GD&ĐT tỉnh đã có hướng dẫn tổ chức dạy học trong tình hình mới. Theo đó, các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 bao gồm các cơ sở giáo dục được sử dụng làm nơi cách ly y tế thì dạy học trực tuyến. Các địa phương thực hiện Chỉ thị 15 tổ chức dạy học trực tuyến là chủ yếu, đồng thời được tổ chức dạy học trực tiếp theo nhóm nhỏ (không quá 20 học sinh) đối với những trường có nhiều học sinh không bảo đảm điều kiện học trực tuyến.

Đối với các địa phương thực hiện Chỉ thị 19 thì tổ chức dạy học trực tiếp 2 buổi/tuần; chia lớp làm 2 nhóm, một nhóm học thứ 2, thứ 4, nhóm còn lại học thứ 3 và thứ 5. Các buổi còn lại thì tổ chức học trực tuyến.

Các trường đại học chưa có kế hoạch cho sinh viên học tập trung

Hiện nay, các trường đại học vẫn chưa thực hiện đón sinh viên đi học trở lại do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.

Nhiều trường đại học đã tổ chức khai giảng năm học mới dưới hình thức trực tuyến. Theo đó, tân sinh viên đã bắt đầu học tuần lễ sinh hoạt công dân, dần làm quen và thích nghi với môi trường học tập mới dưới hình thức trực tuyến.

Cụ thể, Đại học Luật Hà Nội chưa xác định chính xác ngày đón sinh viên trở lại trường. Tuy nhiên, Trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tiếp đón tân sinh viên bằng việc tổ chức lớp học trực tuyến. Ngoài học quy chế, sinh viên học cách khai thác sử dụng tài liệu ở hệ thống thư viện điện tử và học các môn trong chương trình.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) có nhiều sinh viên từ các địa phương phía nam theo học nên khó thực hiện kế hoạch cho sinh viên sớm quay trở lại trường. Vì vậy, nhà trường yêu cầu sinh viên tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, yên tâm học tập theo hình thức trực tuyến, bảo đảm kiến thức để sẵn sàng quay trở lại trường vào thời điểm thích hợp.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho biết, với sinh viên năm đầu, các em sẽ bắt đầu học trực tuyến từ tháng 10 và chỉ đến trường khi có quyết định của TP. Hà Nội.

Hầu hết các trường đại học "đóng quân" trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch cho sinh viên đi học tập trung mà sẽ tiếp tục đào tạo trực tuyến.