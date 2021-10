TIS: Những rủi ro tài chính từ số liệu tài chính quý III

Các dự án đầu tư năm 2021 Đầu năm 2021, Tisco đặt kế hoạch đầu tư 2 dự án nhóm C trong năm. Đó là tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải tạo, mở rộng khai thác than mỡ hầm lò Nam Làng Cẩm và tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cẩm. Công ty cũng sẽ đầu tư 1 hạng mục nâng cấp tài sản cố định là trang bị hệ thống quan trắc khí thải tự động.