Tổng công ty Viglacera lãi 1.321 tỷ đồng sau 7 tháng

(TBTCO) - Viglacera ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng khi phát huy được thế mạnh của lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xuất khẩu vật liệu xây dựng…

Theo đó, tính riêng tháng 7/2023, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Viglacera ước đạt 296 tỷ đồng, hoàn thành 150% kế hoạch tháng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 323 tỷ đồng, đạt 149% kế hoạch tháng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.321 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao, lợi nhuận công ty mẹ ước đạt 1.514 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch năm mà Hội đồng quản trị giao và đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế của tổng công ty năm nay là 1.210 tỷ đồng, của công ty mẹ là 1.310 tỷ đồng thì tính đến hết tháng 7, lợi nhuận hợp nhất tổng công ty đã vượt 9%; công ty mẹ vượt 16% kế hoạch lợi nhuận.

Khu công nghiệp Đồng Văn 4 của Viglacera.

Đạt được kết quả trên là do Viglacera đã phát huy được thế mạnh của lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ước thực hiện lợi nhuận trước thuế 7 tháng đầu năm của lĩnh vực bất động sản đạt 1.495 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm 2023, tăng 118 tỷ đồng so với cùng kỳ; trong đó, lợi nhuận từ kinh doanh khu công nghiệp đạt 87% kế hoạch năm, chiếm 96% tổng lợi nhuận, tăng 151 tỷ đồng so với cùng kỳ 2022.

Xuất khẩu vật liệu xây dựng cũng là một trong những điểm sáng của Viglacera. 7 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu lũy kế tăng trưởng, vượt 36% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm gạch ốp lát và kính xây dựng là 2 nhóm có xuất khẩu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2022, với giá trị vượt 124% và 10%. Mảng xuất khẩu gạch ốp lát đạt doanh thu 224% - gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 và hiện tại đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của toàn tổng công ty, tương đương 55%.

Về kế hoạch triển khai những tháng cuối năm, đối với lĩnh vực bất động sản, Viglacera sẽ tập trung thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các dự án khu công nghiệp: Thuận Thành I, Tiền Hải, Phong Điền, Phú Hà, Hải Yên để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dự kiến cả năm 2023 Viglacera sẽ ghi nhận doanh thu khoảng 218 ha diện tích kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, tiếp tục giữ vai trò đóng góp chính cho mức doanh thu chung của tổng công ty. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục triển khai mở rộng các dự án khu công nghiệp, nâng cấp các dịch vụ tại các khu công nghiệp đáp ứng quỹ đất, môi trường đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Sản phẩm mới đá nung kết cao cấp Vasta Stone được sản xuất trên dây chuyền Sacmi Continua+ giúp thay thế các vật liệu đá và gỗ tự nhiên.

Lĩnh vực vật liệu xây dựng tiếp tục gặp khó khăn ngắn hạn khi thị trường chưa có nhiều dấu hiệu cải thiện. Đứng trước thực tế đó, tổng công ty đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững hiệu quả kinh doanh như điều tiết sản lượng sản xuất theo nhu cầu thị trường, tiết giảm chi phí sản xuất, tập trung tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động quản trị công ty.

Viglacera tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mẫu mã mới theo định hướng người tiêu dùng, đầu tư, nâng cấp dây chuyền hiện đại tại một số nhà máy, đặc biệt là công nghệ sản xuất sản phẩm xanh, thân thiện môi trường như kính tiết kiệm năng lượng, gạch bê tông khí chưng áp, đá nung kết… nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng xanh - xu hướng của toàn cầu hiện nay.

Đối với các lĩnh vực khác, Viglacera sẽ tiếp tục bám sát thị trường để đảm bảo kế hoạch tiêu thụ hàng tháng, điều tiết sản lượng để phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời giảm hàng tồn kho tại một số đơn vị./.