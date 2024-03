(TBTCO) - Kết phiên ngày giao dịch ngày 14/3, cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera (công ty cổ phần, mã ck: VGC) ghi nhận ở mức cao nhất, lên đến 59.200 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể, kết phiên giao dịch ngày 14/3, thị trường chứng khoán có xu hướng quay đầu giảm nhẹ sau phiên hồi phục ngày 13/3. Đáng chú ý, cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch. Vào phiên tăng điểm ngày 14/3 (+0,34%), giá cổ phiếu VGC ghi nhận ở mức cao nhất trong vòng 18 tháng kể từ giữa tháng 9/2022 (52.000 đồng/cổ phiếu).

Theo đó, giá trị vốn hóa thị trường của VGC tương ứng đạt xấp xỉ 26.500 tỷ đồng (xấp xỉ 1 tỷ USD), tăng 84% so với thời điểm một năm trước. Con số này đưa VGC trở thành cái tên duy nhất trong "họ" GELEX lọt vào danh sách tỷ USD vốn hóa trên sàn chứng khoán. Dù vậy, mức vốn hóa vẫn còn kém khoảng 10% so với đỉnh đạt được vào cuối tháng 8/2022.

Cổ phiếu VGC tăng 84% trong vòng 1 năm trở lại đây.

Kể từ khi "bóng dáng" GELEX chính thức xuất hiện tại Viglacera vào năm 2020. Sau 2 đợt tăng giá chào mua công khai, 2 công ty con của GELEX đã sở hữu tổng cộng 206,54 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 46,07% vốn tại Viglacera. Trong đó, Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam nắm giữ 26,64%, Công ty Thiết bị điện Gelex sở hữu 19,43%.

Sau nhiều đợt chào mua, nhóm GELEX chính thức nâng sở hữu tại Viglacera lên trên 50% vào tháng 4/2021 qua đó hợp nhất kết quả kinh doanh với tập đoàn. Hiện tại, Viglacera đang là công ty con gián tiếp của GELEX, do Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (GELEX sở hữu trực tiếp 82,65% vốn) nắm giữ 50,21% cổ phần.

Sau khi "về tay" GELEX, tình hình kinh doanh của VGC khởi sắc rõ rệt. Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2021, lợi nhuận VGC tăng từ 600 đến 800 tỷ lên gần 1.300 tỷ đồng. Con số này tiếp tục tăng trưởng mạnh 50% lên hơn 1.900 tỷ đồng vào năm 2022 trước khi khó khăn ập đến cuối năm vừa qua.

Tại báo cáo tài chính quý IV/2023 vừa qua, lần đầu tiên VGC báo lỗ kể từ khi công bố thông tin, chủ yếu do mảng kính gặp khó. Lũy kế cả năm 2023, VGC lãi ròng 1.162 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước nhưng vẫn vượt 32% kế hoạch cả năm đề ra. Con số này cũng cao hơn nhiều so với trước khi GELEX xuất hiện.

Năm 2024, VGC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 13.468 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước ở mức 1.216 tỷ đồng. Sau một quý bất ngờ thua lỗ, tình hình đã khả quan hơn. 2 tháng đầu năm 2024, VGC ước thực hiện được 14% mục tiêu lợi nhuận cả năm, tương ứng lãi trước thuế ước đạt khoảng 170 tỷ đồng.