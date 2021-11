(TBTCO) - Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn đầu tư công trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh giảm 46,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, nếu so kế hoạch năm thì mới đạt 41,6%.

Cụ thể, giải ngân vốn đầu tư công (từ ngân sách thành phố và trung ương) phân bổ về địa phương 10 tháng ước thực hiện được 14.887 tỷ đồng, đạt 41,6% kế hoạch năm và giảm 46,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 14.404 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96,8% tổng vốn đã giải ngân, so với cùng kỳ giảm 46,9%; vốn sửa chữa lớn ước thực hiện 482 tỷ đồng, chiếm 3,2%, so với cùng kỳ giảm 30,9%.

Cầu Thủ Thiêm 2 nối TP. Thủ Đức với Quận 1 ngày hợp long (Tháng 9/2021). Ảnh Đỗ Doãn

Riêng trong tháng 10, nhiều dự án đã khởi động lại, nhưng gặp tình trạng thiếu nhân lực thi công do người lao động trở về các tỉnh tránh dịch. Khối lượng thực hiện cho những dự án mới khởi động lại chỉ đạt từ 30% đến 40% so với lúc không có dịch.

Trong đó, khối lượng ước thực hiện tháng 10 là 1.125 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 2,24 lần, so với tháng cùng kỳ giảm 81,3%; tập trung ở một số dự án lớn như dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi, Bệnh viện đa khoa huyện Hóc Môn, cầu Hang Ngoài (quận Gò Vấp), cầu Bưng (tiếp giáp quận Tân Phú, Bình Tân)…

Về tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm, dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên do khó khăn về công nhân thi công, chuyên gia nước ngoài và vật tư thiết bị không thể nhập đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Hiện tại, khối lượng thực hiện toàn dự án ước đạt trên 88% và theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023.

Đối với dự án tuyến đường sắt Metro số 2, công tác giải tỏa cơ bản đã xong, các quận bị giải tỏa đang tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Dự kiến sẽ khởi công vào giữa năm 2022. Còn dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2 đã hợp long nối quận 1 và thành phố Thủ Đức. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021 và đưa vào hoạt động trong quý II/2022./.