(TBTCO) - Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4/2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp 30/4. Ảnh minh họa.

Chiều 11/4, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cho biết đã trình đề xuất tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm nhân dịp Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Với điểm bắn pháo hoa tầm cao, sẽ có 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật. Riêng 15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, mỗi điểm bắn 90 giàn tầm thấp (riêng điểm số 4, 7, 14, mỗi điểm bắn thêm 10 giàn hỏa thuật). Thời gian bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4/2024.

Về kinh phí thực hiện bắn pháo hoa, điểm bắn tầm thấp số 1 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP. Thủ Đức) sẽ do UBND TP. Thủ Đức đảm bảo kinh phí từ nguồn xã hội hóa; điểm bắn pháo hoa tầm cao số 8 tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) sẽ đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh đảm bảo kinh phí từ nguồn xã hội hóa; điểm bắn tầm thấp số 14 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) sẽ do Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ đảm bảo và các điểm bắn còn lại do Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đảm bảo từ nguồn xã hội hóa.