TP. Hồ Chí Minh: Trạm BOT Xa lộ Hà Nội áp dụng mức giá dịch vụ mới từ 1/4/2022

(TBTCO) - Sau một năm áp dụng mức giá dịch vụ giảm 10% do dịch Covid -19, từ ngày 1/4, trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội sẽ tăng giá vé lượt đối với các phương tiện khi lưu thông qua tuyến đường này. Mức giá mới này áp dụng theo Quyết định 922/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, Quyết định 922/QĐ-UBND của UBND Thành phố chia làm 2 giai đoạn; trong đó, năm 2021 (từ 1/4/2021 đến 31/3/2022) áp dụng mức giảm 10% so với đề án được phê duyệt do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Đến ngày 1/4 sắp tới, trạm sẽ áp dụng theo mức thu trong đề án. Theo đó, mức giá mới tại trạm BOT Xa lộ Hà Nội sẽ được áp dụng từ 0 giờ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12/2022 (áp dụng giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%). So với hiện tại, mức thu từ ngày 1/4 sẽ tăng từ 3.000 – 15.000 đồng/vé đối với vé lượt.

Cụ thể, xe chở khách dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 27.000 đồng/lượt; xe chở khách từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 41.000 đồng/lượt.

Xe chở khách từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 54.000 đồng/lượt; xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20ft là 108.000 đồng/ lượt; xe có tải trọng trên 18 tấn, xe chở hàng bằng container 40ft là 152.000 đồng/lượt.

Đối với vé tháng, mức giá áp dụng từ 810.000 đồng/tháng đến 4.560.000 đồng/tháng cho các loại phương tiện. Trong khi vé quý có mức thu từ 2.187.000 đồng đến 12.312.000 đồng/quý tùy theo phương tiện.

Theo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội, năm 2021 là năm đầu tiên đưa vào khai thác hoàn vốn cho dự án nên chưa có số liệu lưu lượng năm trước để so sánh. Tuy nhiên, so với lưu lượng doanh nghiệp khảo sát đầu năm 2020 để lập phương án giá thu phí thì lưu lượng năm 2021 giảm 31% so với năm 2020. Ngoài ra, so với doanh thu xây dựng trong hồ sơ phương án giá thì doanh thu thực tế năm 2021 giảm 60%, doanh thu bình quân ngày thực tế năm 2021 giảm 27%.

Trạm BOT Xa lộ Hà Nội được lập để thu phí cho dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai với chiều dài 15,7km. Tổng vốn đầu tư 4.900 tỷ đồng, thời gian thu phí khoảng 17 năm 9 tháng.

Đến nay, nhà đầu tư đã thực hiện phần lớn dự án, mở rộng 8 làn xe đoạn từ cầu Sài Gòn đến Suối Tiên, đồng thời xây dựng đường song hành bên phải và cải tạo cảnh quan. Nhà đầu tư đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để đầu tư hoàn chỉnh mở rộng đoạn từ Suối Tiên đến cầu Đồng Nai và làm đường song hành bên trái tuyến.

Hiện nay, trạm triển khai 8 làn thu phí tự động (mỗi bên 4 làn) trong tổng số 16 làn xe tại trạm và nhà đầu tư đang trình thủ tục để tăng số làn thu phí tự động lên 100%./.