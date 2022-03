Trên 5.100 ca tử vong trong 24 giờ; Trung Quốc phong tỏa thành phố 9 triệu dân

COVID-19 tới 6h sáng 12/3:

(TBTCO) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,6 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 454,7 triệu ca, trong đó trên 6,05 triệu ca tử vong.

Một nhà nghiên cứu làm việc trong phòng thí nghiệm tại Viện Jenner thuộc Đại học Oxford (Anh) về vắc xin ngừa Covid-19.

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (777 ca), Nga (674 ca) và Brazil (409 ca). Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (282.987 ca), Đức (245.342 ca) và Anh (72.828 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 81,1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 992.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 42,9 triệu ca nhiễm và trên 515.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 29,3 triệu ca mắc và trên 654.000 ca tử vong.

Trong bối cảnh biến thể Omicron vẫn lan mạnh, các nhà khoa học đã phát hiện ra một biến thể lai giữa Delta và Omicron tại Anh và giới chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ biến thể này. Biến thể lai được gọi là "Deltacron", được cho là có nguồn gốc từ Pháp. Tuy nhiên, giới khoa học chưa rõ mức độ nghiêm trọng của biến thể lai này. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết sẽ theo dõi và thảo luận sau khi nghiên cứu kỹ về biến thể này. Hiện chưa có dữ liệu rõ ràng chứng tỏ Deltacron lây lan mạnh hơn các biến thể trước đó.

Các chuyên gia kêu gọi cần thận trọng theo dõi biến thể lai này, cảnh báo nguy cơ biến thể lai này làm giảm miễn dịch ở người cao tuổi. Tiến sĩ Stephen Griffin, nhà nghiên cứu về virus tại Đại học Leeds, cho biết Deltacron có vẻ chưa trở thành biến thể phổ biến, nhưng có thể đây chỉ là sự khởi đầu rất chậm với ít ca mắc, trước khi biến thể này đủ mạnh để nhân rộng.

Trung Quốc phong toả thành phố 9 triệu dân

Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Đông Bắc Trung Quốc) đã ban bố lệnh phong toả từ ngày 11/3 trong nỗ lực kiềm chế ổ dịch COVID-19 mới bùng phát trong bối cảnh tổng số ca nhiễm theo ngày trên cả nước lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Theo quy định mới, một người chỉ được phép ra khỏi nhà 2 ngày/lần để mua nhu yếu phẩm. Chính quyền thành phố cũng cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm đại trà.

Trong vòng 24 giờ Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 1.369 ca mắc tại hơn một chục tỉnh trên cả nước. Cũng trong ngày 11/3, thành phố Thượng Hải đã yêu cầu đóng cửa trường học và chuyển sang chế độ học tập từ xa.

Số ca tử vong tại Hàn Quốc tăng cao kỷ lục

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc.

Tại Hàn Quốc, sau hai ngày số ca mắc mới vượt mốc 300.000 ca, ngày 11/3, Hàn Quốc đã ghi nhận 282.987 ca lây nhiễm mới. Tuy số ca mắc giảm, song số ca tử vong tăng ở mức cao kỷ lục với 229 ca.

Phát biểu tại cuộc họp với nhóm chuyên trách ứng phó với đại dịch COVID-19, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum nhận định trong thời gian này, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là giảm số ca bệnh nặng và tử vong. Để đạt được mục tiêu nói trên, Hàn Quốc cần đảm bảo có đủ giường bệnh và sử dụng hiệu quả nhất số giường bệnh này.

Lào đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ ba

Ủy ban Quốc gia Lào về phòng chống COVID-19 ngày 11/3 cho biết nước này đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch thứ 3 trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng.

Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 413 ca mắc mới COVID-19 và 3 ca tử vong. Tính tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 145.507 ca mắc COVID-19, trong đó có 640 ca tử vong.

Thái Lan sẽ triển khai một chiến dịch tiêm chủng cho người cao tuổi vào cuối tháng 3 này để ngăn chặn sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong dịp Tết cổ truyền Songkran vào giữa tháng 4 tới.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Viêng Chăn, Lào, ngày 21/2/2022

Hiện người cao tuổi chiếm phần lớn các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 tại Thái Lan, trong khi bệnh nhân không qua khỏi tại nước này đã tăng lên mức cao mới kể từ khi làn sóng lây nhiễm Omicron bùng phát trong năm nay. Ngày 10/3, Thái Lan ghi nhận 74 ca tử vong do COVID-19, mức cao kỷ lục kể từ đầu năm nay, trong đó 73% từ 60 tuổi trở lên.

Sáng 11/3 nước này ghi nhận thêm 24.792 ca nhiễm mới cùng 63 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm từ khi dịch bùng phát vào đầu năm 2020 tới nay lên 3.136.649 ca, trong đó có 23.575 người không qua khỏi.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Pháp tăng trở lại

Cơ quan Y tế quốc gia Pháp ngày 11/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 72.339 ca mắc mới COVID-19 trong 24h qua, tăng mạnh so với con số những ngày trước đó.

Tuy nhiên, số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt trong 24h qua giảm so với con số của Thứ Năm tuần trước, trong khi tổng số bệnh nhân đang phải nằm trong các phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) đã giảm từ 2.231 xuống còn 1.928 trong thời gian này. Số bệnh nhân phải nhập viện cũng giảm từ 23.175 xuống còn 21.287 kể từ Thứ Năm tuần trước.

Mỹ: Đeo khẩu trang giúp giảm 72% số ca mắc tại trường học

Theo nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia của Mỹ (NIH) tài trợ, những trường học bắt buộc đeo khẩu trang trong làn sóng dịch bệnh do biến thể Delta có số ca lây nhiễm tại trường ít hơn 72% so với những trường áp dụng chủ trương đeo khẩu trang trong một số trường hợp nhất định hoặc trên cơ sở tự nguyện. Nghiên cứu đã được đăng trên chuyên trang y khoa news-medical.net.