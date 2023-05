Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hàng nghìn tỷ đồng

Công an TP. Hồ Chí Minh:

(TBTCO) - Công an TP. Hồ Chí Minh vừa mở rộng điều tra, phát hiện đường dây in, phát hành, mua bán hóa đơn khống xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và nhiều tỉnh, thành khác với số tiền lên đến 4.000 tỷ đồng.

Ảnh: Minh họa

Thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về hành vi in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Đồng thời khởi tố một số bị can để làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến đường dây này.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, quá trình mở rộng điều tra, Công an đã khám xét hàng loạt địa điểm, thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.

Các cá nhân liên quan khai nhận từ năm 2018 đến nay đã dùng CMND của người thân và CMND, CCCD mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập 49 "công ty ma" tại TP. Hồ Chí Minh, 10 công ty khác tại Đồng Nai.

Sau khi lập "công ty ma", các đối tượng tìm khách hàng, chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% - 2% trị giá hóa đơn chưa thuế.

Riêng tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, các đối tượng đã lập 31 "công ty ma", xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty khác nhau trên 35 tỉnh thành, trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.

Cũng trong vụ án này, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố đối tượng môi giới bán hóa đơn về tội "Mua bán trái phép hóa đơn"./.