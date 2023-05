Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông

(TBTCO) - Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 67 người, bị thương 90 người.

So với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ (-6,5%), giảm 5 người chết (-6,9%), giảm 16 người bị thương (-15,1%). Trong đó: Đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 64 người, bị thương 90 người; so với 5 ngày cùng kỳ năm 2022, giảm 11 vụ, giảm 7 người chết, giảm 16 người bị thương. Đường sắt xảy ra 4 vụ làm chết 3 người; so với 5 ngày cùng kỳ năm 2022 tăng 2 vụ; tăng 2 người chết; số người bị thương không tăng, không giảm. Đường thủy không xảy ra tai nạn; so với 5 ngày cùng kỳ năm 2022 số vụ, số người chết, số người bị thương không tăng, không giảm.

Tính riêng ngày 3/5/2023, toàn quốc xảy ra 24 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 26 người. Trong đó: Đường bộ xảy ra 22 vụ, làm chết 16 người, bị thương 26 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên cả nước cơ bản được đảm bảo; lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào các ngày trước (28 và 29/4/2023) và sau kỳ nghỉ lễ (2/5/2023) do nhân dân về quê, đi du lịch và ngược lại, trên một số tuyến chính cửa ngõ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang và Bến Tre), cầu Phú Cường (nối TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) bị ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 49.371 trường hợp vi phạm, phạt tiền 107 tỷ 652,6 triệu đồng, tạm giữ 847 xe ô tô, 20.067 xe mô tô và 210 phương tiện khác; tước 11.033 giấy phép lái xe (GPLX), cụ thể:

Lực lượng CSGT đường thủy công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 567 trường hợp vi phạm, phạt tiền 832 triệu đồng, tước giấy phép, chứng chỉ chuyên môn 2 trường hợp.

CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 34 trường hợp vi phạm, phạt tiền 16 triệu đồng.

Ngày 3/5/2023, đường bộ đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.471 trường hợp vi phạm; phạt tiền 20 tỷ 839 triệu đồng; tạm giữ 144 xe ô tô, 3.974 xe mô tô, 124 phương tiện khác; tước 2.138 GPLX các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 3.190 trường hợp vi phạm về tốc độ 2.819 t/h (trường hợp); chở hàng quá tải trọng 104 trường hợp; quá khổ giới hạn 27 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 5 trường hợp; vi phạm ma túy 8 trường hợp; chở quá số người quy định 195 trường hợp.

Lực lượng CSGT các địa phương đã chủ động có phương án, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, không để xảy ra đua xe trái phép trong dịp nghỉ lễ. Điển hình như: TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phối hợp với công an cơ sở kiểm tra các cơ sở sửa xe, lò “độ chế” xe mô tô; đã phát hiện, xử lý 77 xe đang sửa chữa, 1 xe dùng để đua, 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký; tạm giữ 60 động cơ và nhiều linh kiện phục vụ “độ chế” xe; Công an TP. Hà Nội xử lý 44 trường hợp, CSGT Hòa Bình xử lý 35 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng...