(TBTCO) - Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 1/1/2022, người dân sẽ không còn được giảm lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử mà phải đóng lệ phí đúng theo các mức quy định.

Ảnh minh họa

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, hiện tại, việc thu nhận hồ sơ cấp, đổi CCCD gắn chip trên địa bàn đã có những kết quả tích cực; tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân vắng mặt tại địa phương nơi đăng ký thường trú, không rõ nơi cư trú… Chính vì thế, công an địa phương không thể liên lạc để thông tin, hướng dẫn đi làm CCCD.

Dự kiến trong tháng 12/2021, ngành Công an sẽ kết nối cơ sở dữ liệu về thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế để tích hợp vào thẻ CCCD; đồng thời chuẩn bị nền tảng dữ liệu tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp định danh và xác thực điện tử để phục vụ tiện ích cho người dân. Từ ngày 1/1/2022, người dân sẽ không còn được giảm lệ phí cấp CCCD mà phải đóng lệ phí theo các mức quy định.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP .Hồ Chí Minh cho biết, Công an TP. Hồ Chí Minh được Bộ Công an cho phép gia hạn thời gian cấp CCCD gắn chip đến hết tháng 12/2021. Trong thời gian này, cơ quan Công an sẽ tạo điều kiện cho người dân, kể cả người chưa đăng ký tạm trú, làm thủ tục cấp CCCD gắn chip từ 7 giờ đến 24 giờ hàng ngày, kể cả thứ 7 và Chủ nhật. Đơn vị đang khẩn trương triển khai việc áp dụng CCCD vào các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố từ năm 2022.

"Theo Điều 24 Luật Cư trú, người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú trên 12 tháng mà không đăng ký tạm trú chỗ khác hoặc không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường trú. Để tránh bị xóa đăng ký thường trú, người dân vắng mặt tại nơi thường trú trên 12 tháng cần liên hệ Công an phường, xã, thị trấn để thực hiện thủ tục tạm trú hoặc khai báo tạm vắng ở nơi thường trú", Thượng tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo.