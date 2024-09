(TBTCO) - Sáng 11/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.194 – tăng 17 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,66 điểm, tăng 0,11% so với giao dịch ngày 10/9/2024.

Tỷ giá USD hôm nay, 11/9/2024: Đồng USD trong nước và thế giới đồng loạt tăng nhẹ. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.353 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.353 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.353 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.460 - 24.830 VND/USD chiều mua vào - bán ra giảm 10 VND cả 2 chiều mua vào – bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.353 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.460 VND 24.830 VND Vietinbank 24.320 VND 24.820 VND BIDV 24.500 VND 24.840 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm mạnh, hiện ở mức: 25.356 VND – 28.025 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.521 VND 27.977 VND Vietinbank 26.301 VND 27.801 VND BIDV 26.777 VND 27.993 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 160 VND – 177 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166,97 VND 176,73 VND Vietinbank 168,52 VND 178,22 VND BIDV 168,52 VND 176,05 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.178 -25.238 VND, giảm 22 VND ở chiều mua –và 32 VND chiều bán so với ngày 10/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,66 điểm – tăng 0,11%.

Đồng USD tăng không đáng kể so với một số loại tiền tệ chính phiên giao dịch vừa qua, củng cố mức tăng của đầu tuần, trước thềm dữ liệu lạm phát quan trọng.

Các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng Yên và đồng Franc Thụy Sĩ cũng tăng giá trong bối cảnh cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh, sau khi Giám đốc quản lý của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vạch ra kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng lớn thêm 9%.

Trong phiên giao dịch trước, đồng USD giảm 0,5% so với đồng Yên Nhật, xuống còn 142,35 Yên, không xa mức thấp nhất trong một tháng là 141,75 được ghi nhận vào cuối tuần trước. So với đồng Yên Nhật, đồng bạc xanh đã giảm 2,7% vào tuần trước.

Các nhà phân tích không kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất hoặc đưa ra quyết sách tại cuộc họp tuần tới.

So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,3% xuống còn 0,8466 franc. Các nhà phân tích cho biết giá dầu giảm đã làm gia tăng sự lo lắng trên toàn cầu, đẩy đồng yên và franc Thụy Sĩ tăng cao hơn.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,1% xuống mức 1,1024 USD. Các nhà đầu tư đang theo dõi tình hình chính trị ở khu vực đồng tiền chung châu Âu, khi bất ổn gia tăng trên khắp khu vực này sau cuộc bầu cử khu vực của Đức.

Đồng Bảng Anh tăng sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh mẽ tại Anh. Đồng Bảng Anh đã tăng 0,1%, đạt mức 1,3081 USD./.