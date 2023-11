Tỷ giá hôm nay (13/11): USD giảm so với Euro nhưng tăng so với Yen

(TBTCO) - Rạng sáng 13/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức: 24.014 VND. Trên thị trường thế giói, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,80 điểm – giảm 0,10 % so với chốt phiên cuối tuần.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.164 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.337 VND/EUR – 26.899 VND/EUR.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay bất ngờ tăng mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 50 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.650 – 24.690 đồng/USD, tăng mạnh 75 đồng/USD chiều mua vào và tăng 55 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,120 VND 24,490 VND Vietinbank 24,065 VND 24,485 VND BIDV 24,160 VND 24,460 VND

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 25.253 VND/EUR – 26.640 VND/EUR

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,312.22 VND 26,701.99 VND Vietinbank 25,605 VND 26,715 VND BIDV 25,496 VND 26,674 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra quanh mức 155 – 165 đồng/JPY.

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 155.93 VND 165.06 VND Vietinbank 157.06 VND 165.01 VND BIDV 156.57 VND 164.8 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã biến động mạnh trong vài tuần qua. Tuy nhiên, cả hai đều bị mắc kẹt trong một phạm vi rộng và đang tiếp tục dao động trong phạm vi đó.

Chỉ số DXY đã dao động trong khoảng từ 104,85-107,35 trong hơn một tháng nay, trong ngắn hạn đồng bạc xanh có khả năng sẽ theo xu hướng giảm trong thời gian tới. Trường hợp chỉ số này không thể bứt phá khỏi mốc 107, thì có nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục giảm xuống dưới mốc 104,85, thậm chí là 104 trong thời gian tới. Theo đó, Chỉ số DXY cần tăng vượt mốc 107,35 để lấy lại xu hướng tăng, thậm chí có thể tăng tới mốc 108.

Tỷ giá Euro so với USD tăng 0,01% ở mức 1,0686. Tỷ giá đồng Bảng Anh so với USD giảm 0,01% ở mức 1,2226. Tỷ giá USD so với Yen Nhật tăng 0,01% ở mức 151,53.

Theo Investing, đồng USD đã giảm so với đồng Euro nhưng tăng so với đồng Yen khi các nhà đầu tư đánh giá nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell rằng ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất một lần nữa nếu lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu./.