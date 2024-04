Tỷ giá hôm nay (1/4): Đồng USD tăng hay giảm trong tuần mới?

(TBTCO) - Sáng 1/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giữ nguyên mức 24,003 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index hiện ở mức 104,49 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay, 1/4/2024: Đồng USD sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,153 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,153 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,153 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,667 VND/Euro - 27,264 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,600 và mức bán ra là 24,970 giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,421 - 25,471 VND/USD tăng 26 VND ở chiều mua vào và tăng 15 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,600 VND 24,970 VND Vietinbank 24,563 VND 25,023 VND BIDV 24,660 VND 24,970 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,020 VND 27,447 VND Vietinbank 25,936 VND 27,436 VND BIDV 26,245 VND 27,465 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.93 VND 168.22 VND Vietinbank 159.89 VND 169.59 VND BIDV 159.64 VND 168.15 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Thị trường tiền tệ nhìn chung vẫn ổn định trong tuần qua. Đồng USD duy trì ở mức cao hơn và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dao động lên xuống quanh mốc 4,2% trong tuần trước. Đồng Euro tiếp đà giảm.

Chỉ số DXY đang nhận được hỗ trợ từ khoảng 104. Điều này giúp chỉ số DXY có khả năng tăng giá và kiểm tra mức 105-105,50 trong ngắn hạn, thậm chí lên tới 106-106,50. Ngược lại, trường hợp Chỉ số DXY giảm xuống dưới mốc 104 thì triển vọng ngắn hạn sẽ là tiêu cực. Nó có thể sẽ giảm xuống vùng 103,50-103.

Ở một diễn biến ngược lại, việc chỉ số EUR/USD giảm xuống mức 1,0760 trong tuần trước đã diễn ra đúng như mong đợi. Đồng Euro chạm mức thấp nhất là 1,0767 và tăng nhẹ trở lại từ đó. Nếu đà tăng duy trì, nó có thể tăng lên mức 1,0830-1,0850 trong tuần này. Tuy nhiên, nếu chỉ số EUR/USD không vượt qua mức 1,0850 thì rất có thể nó sẽ giảm trở lại mốc 1,0760 một lần nữa.

Việc phá vỡ dưới mức 1,0760 sẽ xác lập xu hướng giảm, đưa đồng Euro xuống mốc 1,0680 và thậm chí là 1,06 trong tương lai./.