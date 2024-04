(TBTCO) - Sáng 15/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,082 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) ở mức 106,02 điểm. Chỉ số DXY đã đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 9/2022.

Tỷ giá USD hôm nay 15/4/2024: Đồng USD sẽ cán mốc 107 trong tuần này? Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,236 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,236 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,236 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,543 VND/Euro - 27,127 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,810 và mức bán ra là 25,180. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua – bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,510 - 25,507 VND/USD tăng 73 VND ở chiều mua vào và 63 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,810 VND 25,180 VND Vietinbank 24,768 VND 25,228 VND BIDV 24,840 VND 25,150 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,001 VND 27,428 VND Vietinbank 25,756 VND 27,256 VND BIDV 26,260 VND 27,483 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.21 VND 167.45 VND Vietinbank 159.47 VND 169.17 VND BIDV 158.86 VND 167.33 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY và lãi suất trái phiếu kho bạc đã phục hồi mạnh mẽ vào tuần trước. Việc Mỹ công bố dữ liệu lạm phát hôm 10/4 đã thúc đẩy đồng bạc xanh và lợi suất.

Chỉ số DXY đã bứt phá mạnh mẽ lên trên mốc 105, tiến thẳng lên vùng 106, đúng như dự đoán.

Triển vọng trong ngắn hạn là lạc quan. Mức hỗ trợ hiện tại đối với Chỉ số DXY là 105,50-105,30. Dưới mức đó, 105 sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh tiếp theo. Chỉ số này có thể tăng lên vùng 107-107,50 trong những tuần tới.

Hành động giá sau đó sẽ cần được theo dõi chặt chẽ. Sự đảo chiều từ vùng 107-107,50 có thể đưa chỉ số này giảm trở lại mức 106-105 một lần nữa. Mặt khác, việc phá vỡ liên tục trên mốc 107,50 sẽ đem lại triển vọng khả quan trong dài hạn.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 1,0760 trong tuần trước. Mức hỗ trợ hiện tại trong tuần này đối với Chỉ số EUR/USD nằm trong vùng 1,0630-1,0600. Nó có thể duy trì trong khoảng này và tạo ra một cú bật điều chỉnh. Nhưng xu hướng tăng có thể bị giới hạn bởi ngưỡng kháng cự trong vùng 1,0700-1,0720.

Chừng nào đồng Euro còn giao dịch dưới mức 1,0720 thì triển vọng sẽ vẫn tiêu cực. Như vậy, rất có khả năng đồng Euro sẽ phá vỡ mức 1,0600 trong ngắn hạn, điều này có thể kéo nó xuống mức 1,0500-1,0450 trong những tuần tới./.