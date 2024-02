(TBTCO) - Ngày 16/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 23.976 đồng. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index giảm 0,44%, xuống mốc 104,28.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,124 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,124 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,124VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,438 VND/Euro - 27,010 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,240 và mức bán ra là 24,610, tăng 40 đồng so với phiên giao dịch ngày 15/2. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25,069- 25,149 VND/USD tăng 160 VND ở chiều mua và tăng 151 VND ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 15/2.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,240 VND 24,610 VND Vietinbank 24,195 VND 24,675 VND BIDV 24,290 VND 24, 600 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,542 VND 25,944 VND Vietinbank 25,706 VND 27,996 VND BIDV 25,746 VND 26,937 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 157.73 VND 166.95 VND Vietinbank 158.99 VND 168.69 VND BIDV 158.99 VND 167.4 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp sau một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ, điều này khó có thể ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 6, lần đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19.

So với đồng Yen Nhật, đồng USD giảm 0,4% xuống 149,92.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, đồng bạc xanh vẫn sụt giảm. So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng bạc xanh giảm 0,6% xuống 0,8798 Franc.

Đồng Euro tăng 0,4%, đạt mức 1,0768 USD, trong khi đồng Bảng Anh tăng 0,3%, đạt mức 1,2595 USD./.