(TBTCO) - Sáng 2/10, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.081 VND – giảm 12 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,21 điểm – tăng 0,43%.

Tỷ giá USD hôm nay: Đồng USD thế giới tăng vượt mốc 101 điểm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.235 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.235 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.235 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.400 - 24.770 VND/USD chiều mua vào - bán ra tăng 30 VND ở cả 2 chiều mua - bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.235 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.400 VND 24.770 VND Vietinbank 24.275 VND 24.775 VND BIDV 24.415 VND 24.755 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 25.468 VND – 28.149 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.653 VND 28.116 VND Vietinbank 26.381 VND 27.881 VND BIDV 26.902 VND 28.125 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 159 VND – 176 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164,82 VND 174,41 VND Vietinbank 166,6 VND 176,3 VND BIDV 166,68 VND 174,13 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm mạnh ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 24.860 - 24.980 VND, giảm 170 VND ở chiều mua - 150 VND chiều bán so với ngày 1/10.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,43%, đạt mốc 101,21.

Đồng USD đã được củng cố vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell từ chối đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất ở mức lớn.

Điều này đã tác động đến thị trường ngoại hối, trong đó đồng Bảng Anh giảm giá so với USD do dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất tại Anh chậm lại trong tháng 9. Dù vậy, đồng Bảng Anh vẫn duy trì mức giao dịch gần cao nhất trong thời gian qua.

Cụ thể, đồng Bảng Anh đã giảm 0,4% xuống mức 1,3328 USD, sau khi vừa kết thúc quý giao dịch mạnh nhất trong hai năm. Trước đó, đồng Bảng Anh đã đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm so với USD, nhờ tâm lý tích cực trên thị trường.

Yên Nhật đã giảm 0,04% so với đồng USD ở mức 143,7 Yên/USD. Đồng USD đã đạt mức 144,53 Yên trước khi tin tức về vụ phóng tên lửa của Israel nổ ra.

So với đồng Franc Thụy Sĩ, USD tăng 0,2% lên 0,847. Đồng tiền Thụy Sĩ tăng giá sau tin tức về tên lửa, trước khi đảo ngược mức tăng và giao dịch gần với mức trước khi có tin tức.

Đồng Euro gần đây nhất đã giảm 0,57% xuống còn 1,1071 USD, sau những bình luận ôn hòa của các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)./.