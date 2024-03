(TBTCO) - Sáng 21/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 23,999 VND/USD, tăng 7 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index hiện ở mức ở mức 103,40 điểm, giảm 0,19% so với giao dịch ngày 20/3.

Tỷ giá USD hôm nay, 21/3/2024: Đồng USD quay đầu giảm sau tuyên bố của Fed. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,148 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,148 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,148 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,769 VND/Euro - 27,376 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,580 và mức bán ra là 24,950 - tăng 20 VND ở chiều mua và 40 VND ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 19/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,579 - 25,555 VND/USD tăng 45 VND ở chiều mua vào và 74 VND ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 20/3.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,580 VND 24,950 VND Vietinbank 24,530 VND 24,990 VND BIDV 24,625 VND 24,935 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,182 VND 27,619 VND Vietinbank 26,009 VND 27,509 VND BIDV 26,432 VND 27,665 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.63 VND 167.89 VND Vietinbank 159.17 VND 168.87 VND BIDV 159.23 VND 167.73 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,40 điểm, giảm 0,19% so với giao dịch ngày 20/3.

Đồng USD suy yếu trong phiên giao dịch hôm nay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ lãi suất ổn định như dự kiến ​​và các nhà hoạch định chính sách vẫn dự kiến ​​Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay ngay cả khi lạm phát vẫn tăng cao.

Đồng Euro tăng 0,51% lên 1,092 USD. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết trước đó vào ngày hôm qua rằng ECB sẽ tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu và sẽ không cam kết thực hiện số lần cắt giảm lãi suất được ấn định trước ngay cả sau khi bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng Yen đã giảm xuống mức thấp mới là 151,82, chỉ vài giờ trước khi Fed kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tiến hành tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm vào hôm 19/3. Các nhà phân tích cho biết, chênh lệch lợi suất giữa Kho bạc Mỹ và trái phiếu chính phủ Nhật Bản vẫn còn lớn và sẽ gây áp lực lên đồng Yen./.