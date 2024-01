Tỷ giá hôm nay (22/1): Đồng USD có biến động trong tuần mới?

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 22/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,037 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giữ mốc 103,24.

Đồng USD cần vượt qua mốc 104 để duy trì đà tăng. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,188 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,847 VND/Euro – 27,462 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,345 và mức bán ra là 24.715, giảm 10 VND so với phiên giao dịch ngày 19/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,022– 25,042 VND/USD tăng 35 VND ở chiều mua và tăng 30 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 20/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,345 VND 24,715 VND Vietinbank 24,335 VND 24,755 VND BIDV 24,400 VND 24,700 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,010 VND 27,438 VND Vietinbank 26,067 VND 27,357 VND BIDV 26,288 VND 27,424 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.09 VND 169.45 VND Vietinbank 161.47 VND 171.17 VND BIDV 161.26 VND 169.73 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD đã có một sự thay đổi đáng chú ý trong tuần vừa qua, được hỗ trợ bởi sự phục hồi đáng kể của lãi suất Kho bạc Mỹ, nhờ vào việc thị trường định giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của FED trong thời gian tới.

Trong tuần vừa qua, Chỉ số DXY đã vượt qua mức 103 một cách dứt khoát, sẵn sàng tiến xa hơn về các mốc 104 và 105 trong tuần này. Trường hợp ngược lại, nếu chỉ số này không thể bứt phá vượt qua mốc 104, thì nó có thể giảm trở lại mốc 103, thậm chí là 102 một lần nữa, trong ngắn hạn.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro đã giảm vào đầu tuần nhưng đã cố gắng duy trì trên mốc 1,0840. Để củng cố tâm lý đối với đồng Euro, điều quan trọng là vùng hỗ trợ này phải được giữ nguyên, nếu không nó có thể rớt về mốc 1,0770 và sau đó là 1,0700.

Mặt khác, nếu đà mua quay trở lại và kích hoạt thị trường thì mức kháng cự chính nằm trong khoảng 1,0910-1,0930, theo sau đó là mốc 1,10. Đồng Euro cần phải tăng chạm mốc 1,10 để chuyển sang xu hướng tích cực. Trong trường hợp đó, việc tăng trở lại mốc 1,11 và thậm chí 1,12 có thể xảy ra.