Tỷ giá hôm nay (22/5): Đồng USD nhích tăng nhẹ

(TBTCO) - Sáng 22/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,251 VND/USD – tăng 4 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 104,64 điểm – tăng 0,08% so với giao dịch ngày 21/5.

Tỷ giá hôm nay (22/5): Đồng USD nhích tăng trước các bình luận của FED. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ hiện ở mức: 25,023 VND/Euro – 27,657 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,233 và mức bán ra là 25,463 tăng 4 VND ở cả 2 chiều mua - bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,621– 25,721 VND/USD giảm 24 VND ở cả 2 chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch ngày 21/5.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25,233 VND 25,463 VND Vietinbank 25,220 VND 25,463 VND BIDV 25,263 VND 25,463 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,928 VND 28,396 VND Vietinbank 27,147 VND 28,442 VND BIDV 27,117 VND 28,243 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 157.78 VND 166.95 VND Vietinbank 159.23 VND 167.18 VND BIDV 158.44 VND 166.15 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,64 điểm – tăng 0,08% so với giao dịch ngày 21/5.

Chỉ số DXY vào phiên giao dịch hôm nay đã tăng +0,08%. Đồng bạc xanh tăng nhẹ nhờ nhận xét từ Thống đốc FED Waller và Chủ tịch FED Atlanta Bostic, những người cho biết họ ủng hộ việc chờ lạm phát giảm trước khi cắt giảm lãi suất. Mức tăng của đồng USD đã được kiềm chế do lãi suất trái phiếu thấp hơn.

Đồng Euro giảm hơn 0,05%, xuống mức 1,0852 USD.

Các nhà đầu tư sẽ xem dữ liệu được công bố vào ngày mai 23/5 liên quan tới vấn đề tiền lương của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng khu vực đồng Euro, những dữ liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về chính sách tiền tệ ở khu vực đồng Euro.

Trong phiên giao dịch vừa qua, đồng USD giảm 0,04% so với đồng Yen Nhật, xuống mức 156,2.

Cặp tiền tệ này đã dao động trong phạm vi hẹp trong vài phiên giao dịch vừa qua, sau khi bắt đầu tháng 5 đầy biến động do nghi ngờ có các đợt can thiệp tiền tệ của chính quyền Tokyo để hỗ trợ đồng Yen.

Những lo ngại về sự can thiệp từ chính quyền Nhật Bản đã ngăn cản việc đồng Yen rớt xuống mức thấp mới. Trước đó, đồng Yen giảm xuống hơn 160 Yen/USD vào ngày 29/4, mức thấp nhất trong 34 năm./.