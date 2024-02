(TBTCO) - Sáng 24/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 15 VND, hiện ở mức 23,996 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index đã dừng ở mức 103,93 điểm - giảm 0,02% so với giao dịch ngày 23/2.

Tỷ giá USD hôm nay 24/2/2024: Đồng USD thiếu động lực tăng giá. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,145 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,145 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,145 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,681 VND/Euro - 27,279VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,420 và mức bán ra là 24,790, tăng 30 VND so với phiên giao dịch ngày 23/2. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,243 - 25,323 VND/USD tăng 10 VND ở chiều mua vào - và 30 VND ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 23/2.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,420VND 24,790 VND Vietinbank 24,430 VND 24,850 VND BIDV 24, 440 VND 24, 750 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,943 VND 27,367 VND Vietinbank 26,040 VND 27,330 VND BIDV 26,232 VND 27,376 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.57 VND 167.84 VND Vietinbank 159.18 VND 168.88 VND BIDV 159.77 VND 168.2 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,93 điểm - giảm 0,02% so với giao dịch ngày 23/2.

Đồng USD đang trên đà giảm hàng tuần đầu tiên vào năm 2024, khi các nhà đầu tư tạm dừng việc mua vào sau đợt phục hồi kéo dài gần hai tháng, dựa trên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất muộn hơn dự kiến trước đó.

Đồng Euro ít thay đổi trong ngày ở mức 1,0822 USD. Một cuộc khảo sát hôm 23/2 cho thấy, tinh thần kinh doanh của Đức đã được cải thiện trong tháng 2, mặc dù có lẽ không đủ để ngăn nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào một cuộc suy thoái khác.

Trong khi đó, đồng USD giảm 0,04%, xuống mức 150,45 Yen vào phiên giao dịch vừa qua. Đồng tiền Nhật Bản đang hướng tới tuần giảm thứ tư khi các nhà đầu tư đặt cược rằng Nhật Bản sẽ duy trì lãi suất ở mức âm./.