(TBTCO) - Sáng 25/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,274 VND/USD – giảm 1 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) ở mức 105,82 điểm – tăng 0,14% so với giao dịch ngày 24/4.

Tỷ giá USD hôm nay 25/4/2024: Đồng USD phục hồi nhẹ trở lại trước thềm dữ liệu lạm phát. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,694 VND/Euro – 27,294 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,147 và mức bán ra là 25,487 – giảm 1 VND ở cả 2chiều mua - bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24,000 – 25,500 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,613 – 25,693 VND/USD tăng 76 VND ở chiều mua và tăng 56 VND chiều bán so với phiên giao dịch ngày 24/4.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25,147 VND 25,487 VND Vietinbank 25,135 VND 25,487 VND BIDV 25,187 VND 25,487 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,449 VND 27,899 VND Vietinbank 26,325 VND 27,825 VND BIDV 26,615 VND 27,838 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.03 VND 168.31 VND Vietinbank 159.54 VND 169.24 VND BIDV 159.34 VND 167.75 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,82 điểm – tăng 0,14% so với giao dịch ngày 24/4.

Đồng USD tăng nhẹ trở lại, phục hồi so với hầu hết các loại tiền tệ sau khi sụt giảm do dữ liệu hôm 23/4 cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ chậm lại trong tháng này.

Đồng Yen giảm so với đồng USD vào phiên giao dịch vừa qua, xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 1990, khi các thị trường cảnh báo về bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào từ chính quyền Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng tiền nước này.

Đồng USD đã tăng cao tới 155,37 Yen/USD, mức mạnh nhất kể từ giữa năm 1990, trước khi giảm trở lại trong phiên giao dịch đầy biến động, đây là dấu hiệu cho thấy 155 là mức tâm lý quan trọng trên thị trường. Đồng USD chốt phiên giao dịch ở mức 155,26 Yen/USD - tăng khoảng 0,3% so với đồng Yen.

Đồng Euro ít thay đổi ở mức 1,0697 USD, sau đợt tăng hôm 23/4 sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh ở khu vực đồng Euro mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong gần một năm.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh tăng 0,1% ở mức 1,2460 USD, nhờ dữ liệu cho thấy các doanh nghiệp Anh ghi nhận mức tăng trưởng hoạt động nhanh nhất trong gần 1 năm./.