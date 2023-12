(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 28/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 15 VND/USD ở mức 23.885 VND/USD. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 100,620, giảm 0,48% vào lúc 6h26 ngày 28/12 theo giờ Việt Nam.

Kiểm đếm đồng USD. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,029 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25,044 VND/Euro - 27,680 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 45 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.772 - 24.812 VND/USD, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,100 VND 24,480 VND Vietinbank 24,145VND 24,565 VND BIDV 24,180 VND 24,480 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,154 VND 27,590 VND Vietinbank 26,394 VND 27,684 VND BIDV 26,446 VND 27,585 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 165.76 VND 175.46 VND Vietinbank 167.78 VND 177.48 VND BIDV 166.46 VND 175.2 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tiếp tục chịu mức giảm mạnh, với chỉ số DXY giao dịch ở mức 100,62 - mức thấp nhất trong 5 tháng. Sự suy thoái này phần lớn được thúc đẩy bởi các đặt cược ôn hòa được ưu tiên sau khi công bố số liệu về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào tuần trước.

Đồng Euro tăng 0,54%, đạt mức 1,1102 USD, mức cao nhất kể từ ngày 27/7. Đồng tiền chung này đang trên đà tăng 3,61% trong năm nay.

Đồng Bảng Anh tăng 0,56%, đạt mức 1,2793 USD và trước đó đạt 1,2802 USD, mức cao nhất kể từ ngày 10/8. Đồng tiền của Anh đang hướng tới mức lợi nhuận 5,79% trong năm nay./.