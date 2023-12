Tỷ giá hôm nay (29/12): Đồng USD tăng nhẹ trở lại

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 29/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 19 VND/USD ở mức 23.904 VND/USD. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 100,930, tăng 0,27% vào lúc 6h41 ngày 29/12 theo giờ Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD – 25,049 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25,245 VND/Euro – 27,904 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.737 – 24.812 VND/USD, giảm 35 VND ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,030 VND 24,400 VND Vietinbank 24,005 VND 24,465 VND BIDV 24,110 VND 24,410 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,273 VND 27,716 VND Vietinbank 25,983 VND 27,483 VND BIDV 26,482 VND 27,705 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 167.25 VND 177.05 VND Vietinbank 167.28 VND 176.98 VND BIDV 168.16 VND 177 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch vừa qua, song giảm so với đồng Yen Nhật.

Đồng USD giảm xuống mức 140,27 Yen, mức thấp nhất kể từ ngày 28/7 và chốt phiên giao dịch ở mức giảm 0,28%, xuống mốc 141,42.

Đồng Franc Thụy Sĩ đạt 0,833/USD, mức cao nhất kể từ tháng 1/2015. Đồng USD gần đây đã tăng 0,06%, đạt mức 0,8439 và đang trên đà giảm 8,75% so với đồng tiền Thụy Sĩ trong năm nay.

Đồng Euro đã giảm 0,37%, xuống mức 1,1064 USD trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi chạm mức cao nhất trong 5 tháng là 1,11395 USD trước đó trong phiên. Đồng tiền chung châu Âu đang hướng tới mức tăng hàng năm là 3,26%.

Đồng Bảng Anh đã tăng lên 1,2825 USD, mức cao nhất kể từ ngày 1/8 và chốt phiên giao dịch giảm 0,57%, xuống mức 1,2728 USD. Đồng Bảng Anh đang trên đà đạt mức lợi nhuận 5,23% trong năm nay./.