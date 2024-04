Tỷ giá hôm nay (3/4): Đồng USD trong nước, thế giới ngược chiều tăng - giảm

(TBTCO) - Sáng 3/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giữ nguyên mức 24,005 VND/USD, tăng 1 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index hiện ở mức 104,76 điểm, giảm 0,25% so với giao dịch ngày 2/4.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,155 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,155 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,155 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,484 VND/Euro - 27,062 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM đều tăng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,680 và mức bán ra là 25,050 tăng 80 VND ở chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước ngày 2/4. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 - 25,300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,476 - 25,546 VND/USD tăng 24 VND ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày 2/4.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,680 VND 25,050 VND Vietinbank 24,685 VND 25,145 VND BIDV 24,755 VND 25,065 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,024 VND 27,491VND Vietinbank 25,928 VND 27,451 VND BIDV 26,251 VND 27,474 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 159.09 VND 168.38 VND Vietinbank 160.18 VND 169.88 VND BIDV 159.94 VND 168.47 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,76 điểm, giảm 0,25% so với giao dịch ngày 2/4.

Đồng USD hôm nay giảm nhẹ sau khi trước đó đạt mức cao nhất trong gần 5 tháng, sau một báo cáo mới cho thấy cơ hội việc làm ở Mỹ giữ ổn định ở mức cao hơn trong tháng 2.

Chỉ số DXY đã tăng lên 105,1 trong phiên giao dịch ngày hôm qua, ghi nhận đạt mức cao nhất kể từ ngày 14/11, thêm vào mức tăng mạnh sau khi dữ liệu của Mỹ bất ngờ cho thấy sự mở rộng sản xuất đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2022, khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược tỷ giá.

Chỉ số DXY cuối cùng đứng ở mức 104,76, giảm 0,25% sau khi báo cáo từ Bộ Lao động cho thấy cơ hội việc làm tăng lên 8,756 triệu vào ngày cuối cùng của tháng 2, cao hơn một chút so với kỳ vọng, do các nhà giao dịch cũng nhận thấy số lượng đơn đặt hàng nhân tố tăng trong tháng 2.

Đồng NDT của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng rưỡi do đồng USD mạnh bù đắp cho việc bán đồng tiền Mỹ của các ngân hàng nhà nước. Đồng NDT giảm xuống mức thấp 7,2364 NDT/USD trong ngày, mức yếu nhất kể từ giữa tháng 11.

Đồng Euro giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2 vào cuối phiên giao dịch châu Á nhưng cuối cùng lại tăng ở mức 1,0763 USD. Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy sự suy thoái của nhà máy khu vực đồng Euro lại sâu sắc hơn vào tháng Ba.

Đồng Bảng Anh tăng từ gần mức thấp nhất kể từ tháng 12 lên 1,2569 USD sau khi dữ liệu cho thấy lĩnh vực sản xuất của nước này khởi sắc vào tháng trước.

Đồng Franc Thụy Sĩ chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11 ở mức 0,909/USD, giảm khoảng 2,5% kể từ khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ bất ngờ cắt giảm lãi suất vào ngày 21/3./.