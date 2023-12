(TBTCO) - Rạng sáng 4/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 23.923 VND/USD; thị trường tự do tiếp tục tăng so với phiên trước. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 102,990, giảm 0,13% vào lúc 6h28 ngày 4/12 theo giờ Việt Nam.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.069 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.786 VND/Euro – 27.395 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 50 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.580 – 24.620 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD chiều mua vào và giảm 10 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,080 VND 24,450 VND Vietinbank 24,050 VND 24,510 VND BIDV 24,145 VND 24,445 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,781.55 VND 27,197.16 VND Vietinbank 25,576 VND 26,876 VND BIDV 26,012 VND 27,214 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra tăng so với ngày hôm trước:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.34 VND 169.73 VND Vietinbank 159.81 VND 169.51 VND BIDV 161.3 VND 169.78 VND

Diễn biến thị trường thế giới

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 102,990 theo ghi nhận lúc 6h28 phút (giờ Việt Nam).

Trong khi đó, đồng Euro đã giảm mạnh từ mức cao 1,1017 vào tuần trước. Đồng tiền này đã chạm mức thấp là 1,0829 và đã phục hồi trở lại vào cuối tuần trước. Triển vọng trước mắt là giảm. Chỉ số EUR/USD có thể sẽ giảm xuống mốc 1,08 và thậm chí là 1,07. Tuy nhiên, nó được hỗ trợ trong khoảng 1.07-1.08. Vì vậy, khả năng giảm xuống dưới mốc 1,07 sẽ ít xảy ra hơn.

Mức kháng cự đối với đồng tiền này nằm trong vùng 1.0900-1.0930. Sự gia tăng mạnh mẽ vượt mức 1,0930 sẽ giúp giảm bớt áp lực giảm giá, thậm chí mang lại xu hướng tăng giá lên mốc 1,10-1,11 trong tương lai.

Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,05% ở mức 1,2705. Tỷ giá USD so với Yen Nhật giảm 0,31% ở mức 146,36./.