Tỷ giá hôm nay (6/1): Đồng USD tăng nhẹ cả trong nước và thế giới

(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 6/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng 17 VND/USD ở mức 23.932 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,01%, đạt mốc 102,44.

Tỷ giá USD hôm nay, 6/1/2024: Đồng USD nhích nhẹ sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ. Ảnh: TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,078 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,816 VND/Euro - 27,428 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay đi ngang so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,741 - 24.781 VND/USD, tăng 14 VND ở chiều mua vào và tăng 4 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,160 VND 24,530 VND Vietinbank 24,120 VND 24,580 VND BIDV 24,205 VND 24,505 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,911 VND 27,334 VND Vietinbank 25,803 VND 27,303 VND BIDV 26,120 VND 27,320 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 163.19 VND 172.74 VND Vietinbank 164.3 VND 174 VND BIDV 163.73 VND 172.35 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD ổn định trong phiên giao dịch vừa qua, trong tuần, đồng USD tăng 1,1%, và đang trên đà tăng hàng tuần tốt nhất kể từ giữa tháng 7.

Đồng bạc xanh trước đó đã tăng điểm sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo ra 216.000 việc làm mới trong tháng 12, vượt dự báo ở mức 170.000. Tỷ lệ thất nghiệp ổn định từ tháng 11 ở mức 3,7%, so với kỳ vọng tăng lên 3,8%, trong khi thu nhập trung bình tăng 0,4% hàng tháng, vượt mức dự báo là 0,3%.

Tuy nhiên, đồng USD ngay sau đó đã giảm trở lại sau một dữ liệu khác cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã sụt giảm vào tháng trước.

Trong khi đó, đồng USD tăng so với đồng Yen Nhật, đạt mức 144,655. Trong tuần qua, đồng bạc xanh tăng 2,2% so với đồng tiền Nhật Bản, hiện đang hướng tới đà tăng tuần tốt nhất kể từ tháng 6/2022.

Trong khi đó, đồng Euro giảm nhẹ so với đồng USD, xuống còn 1,09405 USD. Đồng tiền chung của châu Âu giảm 0,9% trong tuần, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12 và chấm dứt chuỗi 3 tuần tăng./.