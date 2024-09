(TBTCO) - Sáng 6/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ nguyên mức 24.222 – giảm 7 VND đồng. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,06 điểm, giảm 0,3% so so với giao dịch ngày 5/9/2024.

Tỷ giá USD hôm nay 6/9/2024: Đồng USD tiếp đà suy yếu. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.390 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.383 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.383 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm mạnh tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.550 - 24.920 VND/USD chiều mua vào - bán ra giảm 95 VND cả 2 chiều mua vào – bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.383 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.550 VND 24.920 VND Vietinbank 24.420 VND 24.920 VND BIDV 24.585 VND 24.925 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 25.496 VND – 28.180 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.760 VND 28.229 VND Vietinbank 26.596 VND 28.096 VND BIDV 26.953 VND 28.198 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 160 VND – 177 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167,2 VND 176,97 VND Vietinbank 168,76 VND 178,46 VND BIDV 168,62 VND 176,93 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh giảm mạnh ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.112 -25.182 VND, giảm 125 VND ở chiều mua – và 100 VND chiều bán so với ngày 5/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,06 điểm, giảm 0,3% so với giao dịch ngày 5/9/2024.

Đồng USD đã giảm so với hầu hết các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua, trong một phiên giao dịch đầy biến động khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho báo cáo bảng lương của Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay 6/9, báo cáo này có thể định hình lộ trình cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD đã chịu áp lực trong các phiên gần đây khi các dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất một cách quyết liệt hơn.

Đồng EUR tiếp tục tăng 0,2% so với đồng USD, đạt mức 1,1106 USD, mức cao nhất trong một tuần. Trong khi đó, Chỉ số DXY giảm 0,3%, xuống mức 101,06.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD giảm 0,3% xuống còn 143,35 Yên, mức thấp nhất trong 1 tháng. Nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản sắp tăng lãi suất đã giúp nâng giá đồng tiền Nhật Bản trong các phiên gần đây.

Đồng Bảng Anh tăng 0,2% ở mức 1,31715 USD vào phiên giao dịch vừa qua. Ngân hàng Anh sẽ họp trong 2 tuần nữa để thiết lập chính sách tiền tệ. Hiện tại, các nhà giao dịch đang đặt cược rất ít khả năng Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất trong tháng này, nhưng việc cắt giảm 25 điểm cơ bản đã được định giá đầy đủ vào tháng 11.

Đồng AUD đã tăng 0,1% trong ngày, được hỗ trợ từ việc Ngân hàng Dự trữ Australia thể hiện quan điểm "diều hâu" về chính sách tiền tệ.

Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho những động thái lớn có khả năng xảy ra đối với thị trường tiền tệ vào phiên giao dịch hôm nay./.