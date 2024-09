Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do Bão số 3

Trước đó, ngày 12/9/2024, Công đoàn UBCKNN thay mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động UBCKNN đã trao số tiền ủng hộ 250 triệu đồng tại Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính. Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cũng đã kêu gọi cán bộ, nhân viên của Sở tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái" nhằm động viên, tiếp sức đồng bào vùng bão lũ vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả do thiên tai. Toàn bộ số tiền được quyên góp sẽ được chuyển tới Công đoàn Bộ Tài chính để chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.