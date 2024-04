(TBTCO) - Tội phạm ma túy luôn rất tinh vi. Mới đây, một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không lại được triệt phá, nhiều chi tiết liên quan đến các thủ đoạn móc nối giữa các đối tượng đã được hé lộ.

Các đối tượng và tang vật vụ việc. Ảnh: CAHP.

Bố trí, sắp xếp chặt chẽ từng khâu vận chuyển

Vào những ngày đầu năm 2024, bằng nhiều nghiệp vụ trinh sát, phối hợp xử lý thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04, Công an TP. Hải Phòng) và các đơn vị chức năng gồm: Cục Hải quan Hà Nội, PC 04 (Công an Hà Nội) đã phát hiện một số đối tượng ở Hải Phòng có hành vi câu kết, móc nối với các đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại các nước châu Âu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để thiết lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Tội phạm liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn "Thời gian qua, tội phạm ma tuý trên địa bàn thành phố liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng lợi dụng tối đa các mối quan hệ gia đình, lợi dụng đường hàng không để vận chuyển trái phép chất ma tuý vào Việt Nam. Được sự phối kết hợp, giúp đỡ của các lực lượng chức năng, nhiều chuyên án, ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia đã được xác lập, đấu tranh, từng bước bóc gỡ". Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP. Hải Phòng

Các đối tượng đang sinh sống tại các nước châu Âu đảm nhiệm việc mua ma túy (thuốc lắc) đóng vào các hộp kim loại rồi ngụy trang thành các hộp phô mai, thực phẩm chức năng hòng che mắt lực lượng chức năng. Tiếp đó, các đối tượng lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để vận chuyển về Việt Nam. Thực tế hiện nay, các cảng hàng không quốc tế như Nội Bài hay Tân Sơn Nhất là điểm dừng chân lý tưởng của mạng lưới đường bay từ châu Âu, châu Mỹ, Nam Á, Đông Bắc Á và châu Á - Thái Bình Dương. Theo thống kê, lượng hàng hoá xuất nhập khẩu qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đứng đầu trên toàn quốc. Lưu lượng chuyến bay quốc tế và hàng hoá xuất nhập khẩu ngày càng tăng. Trong khi đó nhiệm vụ của lực lượng hải quan là phải thông quan nhanh lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn. Đây là môi trường “lý tưởng” cho dạng tội phạm này.

Khi nhận được “hàng” qua chuyển phát nhanh, các đối tượng ở Hải Phòng chịu trách nhiệm điều phối, vận chuyển đến các địa phương khác để tiêu thụ.

Mỗi công đoạn nêu trên, để bảo đảm quá trình vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma tuý diễn ra một cách nhịp nhàng, không kẽ hở, các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên một cách hết sức tinh vi, bài bản. Từ đối tượng đứng tên người giao hàng cho đến người nhận đơn, nhận hàng, người vận chuyển, trả tiền cho từng dịch vụ vận chuyển đều được bố trí, sắp xếp chặt chẽ.

Triệt phá từng mắt xích

Sau một thời gian kiên trì đeo bám, xác minh, làm rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, PC04 đã báo cáo lãnh đạo Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng; xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công lực lượng trinh sát, chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia nêu trên.

Ngày 28/2/2024, tại 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (Hải Phòng), các mũi trinh sát của PC04 (Công an TP. Hải Phòng) phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội, PC 04 (Công an Hà Nội) đồng loạt tấn công, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ châu Âu về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng bắt 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Tới, sinh 1987 (phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh 1969 (Nam Định). Tang vật thu giữ khoảng 45.000 viên ma túy tổng hợp (loại MDMA) có tổng trọng lượng 17,905 kg, được các đối tượng nguỵ trang trong 27 hộp phô mai vỏ bằng kim loại cùng một số tang vật khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng tìm ra manh mối, xác định rõ đối tượng Vũ Văn Hạnh, sinh 1966 (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, là chồng Nguyễn Thị Thanh Hương) là một mắt xích rất quan trọng trong vụ án để đấu tranh mở rộng, bắt các đối tượng khác trong đường dây phạm tội nêu trên.

Sau vài ngày, hành tung của Vũ Văn Hạnh cũng nhanh chóng bị lực lượng chức năng nắm gọn. Ngày 9/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hải Phòng) đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Văn Hạnh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngay trong ngày 9/3/2024, tổ công tác của PC04 (Công an TP. Hải Phòng) phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Lê Chân) và các lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng truy bắt thành công đối Vũ Văn Hạnh khi đang lẩn trốn tại phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Thị Thanh Hương và Vũ Văn Hạnh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng thời, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng./.