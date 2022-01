Vai trò quan trọng trong hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải

(TBTCO) - Khảo sát hàng hải phục vụ thông báo hàng hải có vai trò rất quan trọng trong hoạt động bảo đảm an toàn hàng hải (ATHH). Số liệu khảo sát phục vụ thông báo hàng hải là cơ sở để các phương tiện thủy hàng hải an toàn; các cơ, quan quản lý cảng biển, các chủ cảng khai thác hạ tầng cảng biển đảm bảo hiệu quả, an toàn, và an ninh hàng hải...

Khắc phục khó khăn trong dịch bệnh Theo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) miền Bắc, các thông báo hàng hải được công bố rộng rãi, để tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có thể tiếp cận và phục vụ cho mục đích khác nhau. Đây là hoạt động mang tính quốc tế cao phù hợp với các yêu cầu bắt buộc của IMO, IHO.... Lĩnh vực khảo sát hàng hải gắn liền với phạm vi hoạt động của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc (từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi). Ngoài bộ phận chuyên môn quản lý trực thuộc các phòng nghiệp vụ thì Tổng công ty còn thành lập Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc với nhiệm vụ chính là khảo sát định kỳ các tuyến luồng hàng hải, vùng đón trả hoa tiêu và thường trực 24/24h để phối hợp các cơ quan hữu quan khảo sát khắc phục kịp thời các tai nạn hàng hải xảy ra trong phạm vi tổng công ty quản lý nhằm đảm bảo giao thông hàng hải luôn được thông suốt, đảm bảo cung cấp kịp thời những thông tin chính xác cho người đi biển. Tổng công ty đã bố trí nhân sự phù hợp để luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khảo sát đảm bảo chất lượng và tiến độ. Năm 2021, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo chống dịch vừa đảm bảo ổn định mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, công tác khảo sát thông báo hàng hải của tổng công ty thời gian qua đã gặp rất nhiều khó khăn do phạm vi hoạt động trải dài. Việc di chuyển, bố trí sinh hoạt phải thực hiện theo quy định của từng địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chính vì vậy, để chủ động phục vụ sinh hoạt, lực lượng khảo sát phải mang theo đồ ăn nhanh như bánh mỳ, thịt hộp, mỳ tôm,…; phải điều động linh hoạt từ nơi khác về nên phát sinh thêm chi phí cũng như tiến độ thực hiện trong quá trình sản xuất, thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế, trong đó có việc phải đeo khẩu trang bắt buộc mọi lúc mọi nơi nên trong quá trình làm việc dưới thời tiết nắng, nóng, hơi nước từ biển bốc lên khiến cho người lao động cảm thấy khó chịu và nhanh mệt. Đáp ứng kế hoạch duy tu kết cấu hạ tầng hàng hải Năm 2022, tổng công ty quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để chỉ đạo hoàn thành tốt việc khảo sát thông báo hàng hải tuyến luồng theo tần suất của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), với tổng khối lượng thực hiện là 500 km2. Hoàn thành 100% các yêu cầu đặt ra của Bộ GTVT để đáp ứng kế hoạch duy tu kết cấu hạ tầng hàng hải Bộ GTVT đề ra. Tổng công ty đã xây dựng các kịch bản cho công tác phòng, chống dịch và luôn bám sát diễn biến của dịch bệnh, nâng cao nhận thức và chủ động phòng dịch. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu nói chung và khảo sát nói riêng, chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tổng công ty đã chỉ đạo thành lập các tiểu ban phòng, chống dịch với nhiệm vụ triển khai công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng chống dịch; cấp phát khẩu trang, nước sát trùng và xét nghiệm covid với lực lượng khảo sát khi có yêu cầu; chỉ đạo lực lượng khảo sát tuân thủ tuyệt đối các quy định của chính quyền sở tại nơi đến công tác đối với công tác phòng, chống dịch. Mặt khác, việc bố trí hợp lý, chỉ đạo linh hoạt lực lượng khảo sát đã góp phần duy trì đảm bảo lực lượng phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải. Công tác khảo sát thông báo hàng hải phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, khí tượng thủy hải văn. Do phạm vi quản lý trải dài từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, nên mỗi vùng miền lại chịu ảnh hưởng của các điều kiện khác nhau. Bên cạnh đó, trong hoạt động cũng có thể gặp những rủi ro như thời gian sóng lớn kéo dài, không đảm bảo kỹ thuật và an toàn thi công nên phải đề xuất điều chỉnh kế hoạch khảo sát. Đặc biệt, trong các tình huống đảm bảo đột xuất bảo đảm giao thông hàng hải tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Đáng chú ý, năm 2021, lực lượng khảo sát đã thực hiện 15 nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải, điển hình là việc rà tìm phát hiện chướng ngại vật là sà lan NB6939 bị chìm tại khu vực thượng lưu phao số 16 trên luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân tỉnh Quảng Ninh ngày 4/6/2021.

Trí Dũng