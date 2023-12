Vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" góp phần phục hồi, phát triển doanh nghiệp

(TBTCO) - Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương cho biết, để kích cầu tiêu dùng trong tháng cuối năm 2023 và dịp tết 2024, cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh việc triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", nhằm góp phần phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

Sức sống của cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Tại diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam” diễn ra chiều ngày 11/12/2023, bà Lê Việt Nga cho biết, diễn đàn là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam với tên “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2023.

Theo các chuyên gia kinh tế và đại diện doanh nghiệp, trên thực tế, sau hơn 14 năm triển khai Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng Việt Nam đã thể hiện hiệu quả, có sức sống mạnh mẽ.

Diễn đàn “Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam” là cơ hội để các cơ quan, đơn vị, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam. Từ đó, các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương đề xuất các giải pháp hỗ trợ, chính sách khuyến khích, ưu đãi nhằm đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng hàng Việt trong những năm tiếp theo; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sản phẩm hàng Việt chất lượng cao được quảng bá tại diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

Theo báo cáo của các địa phương, trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp trong nước, hàng hoá sản xuất trong nước chiếm tỷ trọng lớn từ 80 - 90% như: Co.opmart (90%), Winmart (90%), BRG Retail (80 - 90%),... Các hệ thống phân phối có vốn đầu tư nước ngoài như Aeon, Central Retail, MMMegaMarket, LotteMart… cũng có nhiều nỗ lực trong việc đóng góp cho cộng đồng nơi mở cơ sở kinh doanh bằng việc thu mua, hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm địa phương, đặc sản vùng miền (OCOP) và giữ tỷ lệ hàng Việt cao trong kênh phân phối của mình.

Không chỉ khẳng định thành công tại thị trường trong nước, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần làm nên thành công và nhiều ngành hàng có thế mạnh của Việt Nam đã ghi dấu ấn khi liên tục giữ vị trí nhóm đầu trong kim ngạch xuất khẩu của thế giới, đưa Việt Nam vào trong nhóm 23 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Bộ Công thương đã công bố 281 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín với các mặt hàng dệt may, cà phê, cao su, chè các loại, thuỷ sản, gạo, hạt điều, hạt tiêu, rau củ quả, thủ công mỹ nghệ sản phẩm từ gỗ, sản phẩm cơ khí, sản phẩm vật liệu xây dựng... Đây là các doanh nghiệp sản xuất được hàng Việt Nam đạt tiêu chuẩn khắt khe của những thị trường khó tính. Hàm lượng giá trị gia tăng và nội địa của sản phẩm xuất khẩu đã có nhiều cải thiện.

Đòn bẩy kích cầu tiêu dùng

Tại diễn đàn, TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đánh giá, với sự nỗ lực của các bộ, ngành, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực sự là "đòn bẩy" đóng góp vào việc duy trì mức tăng trưởng của thương mại trong nước và hỗ trợ đầu ra cho sản xuất trong nước.

TS. Võ Trí Thành phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

Minh chứng cho điều này, số liệu của Bộ Công thương cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2023 ước đạt 552,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.667 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường trong nước đã đóng góp vào việc tăng trưởng các ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng như ngành sản xuất, chế biến nông lâm thuỷ sản, góp phần tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Tại diễn đàn, bà Lê Việt Nga chia sẻ, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đã vượt con số 180 tỷ USD trong năm 2023 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo.



Vì vậy, để phát triển sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới, Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả 4 nhóm giải pháp. Cụ thể là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc vận động; rà soát, bổ sung, ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, không trái với quy định của tổ chức Thương mại thế giới (WTO); hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước; đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh công tác quản lý thị trường...