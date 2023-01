Việt Nam có 2 điểm đến lọt top 'xu hướng du lịch nổi bật nhất năm 2023'

(TBTCO) - Trong tốp 25 điểm đến là "xu hướng nổi bật nhất năm 2023" của Tripadvisor do du khách bình chọn, Việt Nam có 2 điểm đến là phố cổ Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phố cổ Hội An là điểm đến du lịch ưa thích của du khách (Ảnh: T.L)

Top 25 điểm đến này là các địa danh giành được danh hiệu danh giá nhất "Travellers' Choice Best of the Best" (Điểm đến tuyệt vời nhất do khách du lịch bình chọn) năm 2023 trong hạng mục "Những điểm đến là xu hướng hàng đầu" (Trending Destinations) của Tripadvisor - một trong số nền tảng du lịch lớn nhất thế giới.

Theo đó, trong top 3, phố cổ Hội An (Quảng Nam) xếp thứ 3 sau Cuba (khu vực Caribbe, số 1) và Mauritius (châu Phi, số 2).

Top 3 điểm đến này được lựa chọn dựa trên đánh giá của khách du lịch sử dụng nền tảng Tripadvisor - trang web và ứng dụng hiện có 135.000 điểm đến du lịch và 730.000 điểm tham quan trên toàn thế giới được đánh giá.

Về phố cổ Hội An, Tripadvisor viết: "… là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Một lần du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng du khách bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc, bình dị".

Hội An được mệnh danh là "Venice" của Việt Nam. Phố cổ Hội An nằm giữa khung cảnh sông nước thơ mộng với hình ảnh những con thuyền xinh xắn lướt nhẹ trên những con kênh nhỏ. Khi hoàng hôn buông xuống, khung cảnh Hội An trở nên lãng mạn với những cây cầu, những con hẻm được chiếu sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn và những chiếc đèn lồng...

Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: T.L)

Còn với Thành phố Hồ Chí Minh, du khách sử dụng nền tảng Tripadvisor đánh giá "hòn ngọc Viễn Đông - thành phố năng động, rực rỡ và đầy thú vị".

Giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh, Tripadvisor viết: Là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhất Việt Nam, sở hữu những tòa nhà chọc trời cao vút tầng mây, ngả bóng xuống những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc và những mái chùa truyền thống duyên dáng đã tồn tại từ hàng thế kỷ. Phố xá nhộn nhịp, xe cộ hối hả ngược xuôi, ẩm thực đường phố tuyệt ngon, cuộc sống về đêm sôi động và cả những địa danh lịch sử đã tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt cho thành phố này… Tất cả đều đang chờ bạn khám phá.

Tháp Rùa ở hồ Hoàn Kiếm, một trong những công trình kiến trúc được chụp ảnh nhiều nhất ở khu vực trung tâm thu đô Hà Nội (Ảnh: T.L)

Bên cạnh 2 điểm đến thuộc xu hướng nổi bật nhất năm 2023 nói trên, trong số 25 điểm đến nổi tiếng nhất thế giới (Popular Destinations) giành danh hiệu "Travellers' Choice Best of the Best" của Tripadvisor năm 2023, Thủ đô Hà Nội ở vị trí 17/25.