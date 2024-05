Việt Nam là một trong những quốc gia đáng sống được du khách hưu trí ưa chuộng nhất

(TBTCO) - Việt Nam vừa được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel+Leisure công bố là 1 trong 8 quốc gia đáng sống có chi phí phải chăng dành cho du khách hưu trí.

Du khách cao tuổi ưa chuộng cuộc sống ở điểm đến Việt Nam.

Theo các chuyên gia từ tạp chí này, đối với nhiều người, nghỉ hưu là lúc có nhiều thời gian hơn dành cho sở thích, đam mê của bản thân. Đặc biệt, tạp chí này ghi nhận một trong những xu hướng đang trở lại là nhiều du khách cao tuổi bày tỏ quan điểm sẽ chuyển đến một quốc gia khác sau khi nghỉ hưu. Cho dù mục đích chuyến đi là để phiêu lưu, thay đổi môi trường sống, hay chỉ là giảm chi phí sinh hoạt thì đây cũng là nhóm du khách tiềm năng.

Từ châu Mỹ, châu Âu đến châu Á, những người về hưu đang tìm kiếm nơi ở và nơi có cộng đồng người nước ngoài lớn với mức sống hợp lý. Đặc biệt, những yếu tố như thời tiết, địa điểm, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, ngôn ngữ, thị thực và các yêu cầu về tài chính sẽ góp phần quyết định việc họ chọn nơi để sống khi nghỉ hưu.

Travel+Leisure đã phân tích dữ liệu từ Numbeo (cơ sở dữ liệu chuyên thống kê về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia trên thế giới thông qua các cuộc khảo sát) được cập nhật tính đến tháng 5/2024, để so sánh chi phí sinh hoạt và đưa ra danh sách 8 quốc gia đáng sống có chi phí phù hợp dành cho khách hưu trí.

Theo đó, nằm ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có chi phí sinh hoạt rất phải chăng, đặc biệt đối với những người về hưu yêu thích phiêu lưu, khám phá, đánh giá cao các bãi biển, phong cảnh, ẩm thực, lịch sử và văn hóa của đất nước hình chữ S.

Tổng chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp hơn khoảng 59,3% so với ở Mỹ và giá thuê thấp hơn khoảng 78,5% tùy thuộc vào địa điểm. Đáng chú ý, tại TP. Hồ Chí Minh, nơi có cộng đồng người nước ngoài lớn nhất, chi phí sinh hoạt ở đây thấp hơn khoảng 69,9% so với New York và chi phí cho nhà ở thấp hơn khoảng 87,4%.

Không chỉ có thủ tục xin thị thực dài hạn dành cho người nước ngoài không quá phức tạp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ở Việt Nam cũng có giá phải chăng ở cả hệ thống công và tư. Hầu hết người nước ngoài đều có bảo hiểm y tế quốc tế và tận dụng các bệnh viện tư nhân.

Trước đó, ngày 16/5, tạp chí Travel+Leisure cũng đề xuất Nha Trang là một trong 8 điểm đến nghỉ dưỡng biển tuyệt vời để tận hưởng thời gian nghỉ hưu, với khung cảnh tươi đẹp, thời tiết ôn hòa và dễ chịu, thoải mái./.