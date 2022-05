Việt Nam thu về gần 23,2 tỷ USD từ xuất khẩu hàng nông - lâm - thủy sản

Tháng 5/2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông - lâm - thủy sản ước đạt trên 5,1 tỷ USD, tăng 18,1% so với tháng 5/2021, tăng 3,8% so với tháng 4/2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông - lâm - thủy sản ước gần 23,2 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vải thiều Hải Dương xuất khẩu sang thị trường Anh, Đức, Hà Lan. Ảnh: Khánh Linh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho biết, tháng 5/2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông - lâm - thủy sản ước trên 5,1 tỷ USD, tăng 18,1% so với tháng 5/2021, tăng 3,8% so với tháng 4/2022; trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính trên 2,0 tỷ USD, lâm sản chính ước gần 1,7 tỷ USD, thủy sản đạt trên 1,1 tỷ USD và chăn nuôi đạt 32,4 triệu USD,… Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng nông - lâm - thủy sản ước gần 23,2 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt trên 9,4 tỷ USD, tăng 10,4%; lâm sản chính đạt gần 7,7 tỷ USD, tăng 7,6%; thủy sản ước đạt gần 4,8 tỷ USD, tăng 46,3%; chăn nuôi ước đạt 138,9 triệu USD, giảm 16,2%; xuất khẩu đầu vào sản xuất khoảng 1,1 tỷ USD, tăng 59,3%. 5 tháng đầu năm, đã có 9 sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD (cà phê, cao su, gạo, điều, nhóm rau quả, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ và nhóm đầu vào phục vụ sản xuất). Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: Giá trị xuất khẩu cà phê đạt gần 2 tỷ USD (tăng 54,0%); cao su đạt trên 1 tỷ USD, tăng 12%; hồ tiêu khoảng 476 triệu USD, tăng 25,7%; sắn và sản phẩm sắn đạt 636 triệu USD, tăng 20,3%; cá tra đạt khoảng 1,2 triệu USD, tăng 91,2%; tôm đạt trên 1,9 tỷ USD, tăng 42,7%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 7,2 tỷ USD, tăng 6,9%; mây, tre, cói thảm đạt 426 triệu USD, tăng 19,1%. Những mặt hàng giảm gồm: chè; nhóm hàng rau quả đạt, hạt điều; dù giá trị xuất khẩu nhóm gỗ và sản phẩm gỗ tăng 6,9% nhưng giá trị xuất khẩu của sản phẩm gỗ lại giảm 4,6% với giá trị trên 4,9 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu mặt hàng nông - lâm - thủy sản lớn nhất là Hoa Kỳ đạt gần 6,5 tỷ USD, chiếm 28,0% thị phần; đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc trên 4,1 tỷ USD, chiếm 17,8% thị phần với kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả chiếm 20,8%; thứ 3 là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,6 tỷ USD, chiếm 7% và xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ nhiều nhất, chiếm 43,8%; thứ 4 là thị trường Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,1 tỷ USD, chiếm 4,8% và xuất khẩu nhóm sản phẩm gỗ chiếm 44,2%./.

Khánh Linh