Hơn 82 triệu tấn hàng hóa thông qua các cảng biển tại Quảng Ninh trong 6 tháng

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh vẫn ghi nhận sự tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực cảng biển và logistics - một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển trên địa bàn đạt trên 82 triệu tấn, tăng 9,72% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, gần 77.500 lượt phương tiện tàu biển đã cập các cảng tại Quảng Ninh, ghi nhận mức tăng 3,12% so với nửa đầu năm 2024.

Mặt hàng tăng trưởng chủ yếu thuộc nhóm nhập khẩu chiến lược, gồm than đá, xăng dầu, thiết bị máy móc và nông sản, phục vụ các nhu cầu thiết yếu như sản xuất công nghiệp, đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Bên cạnh đó, mặc dù lượng container vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng hàng hóa qua cảng, nhưng hoạt động vận tải container vẫn được duy trì thường xuyên, tập trung. Điều này cho thấy hệ sinh thái logistics tại Quảng Ninh đang từng bước đa dạng hóa, hướng đến chuỗi cung ứng hiện đại.

6 tháng đầu năm 2025, các cảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đón gần 77.500 lượt phương tiện tàu các loại. Ảnh T.D

Về vận tải hành khách đường biển, nhờ chính sách cải cách hành chính và ưu đãi đối với tàu khách quốc tế, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển Việt Nam. Trong nửa đầu năm, tỉnh đã đón tiếp hơn 86.000 lượt khách du lịch đường biển, với sự quay lại của nhiều hãng tàu lớn xác định Quảng Ninh là điểm “neo đậu” chiến lược trong hành trình khu vực.

Quảng Ninh hiện đảm nhận trên 40% tổng lượng hàng hóa và hành khách qua cảng biển của khu vực miền Bắc. Kết quả này có được là nhờ hàng loạt giải pháp đồng bộ từ cấp tỉnh đến các chủ thể vận hành cảng, đặc biệt là sự liên kết chặt chẽ trong thu hút nguồn hàng, đầu tư vào hạ tầng kết nối giao thông và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế gắn với cảng biển.

Một trong những bước đột phá đáng ghi nhận là việc ứng dụng công nghệ số vào quy trình thủ tục hàng hải. Các phần mềm điện tử như hệ thống biên lai điện tử, theo dõi tàu, định vị vị trí neo đậu và phần mềm giám sát hoa tiêu đã giúp cải thiện đáng kể hiệu suất vận hành. Thời gian xử lý thủ tục cập hoặc rời cảng hiện chỉ còn khoảng 15 phút/tàu, thay vì hàng giờ như trước kia. Tàu thuyền có thể khai báo điện tử ngay từ xa, dữ liệu được tự động đối chiếu với hệ thống quốc gia và quốc tế, giúp giảm thiểu sai sót và rút ngắn đáng kể thời gian luân chuyển hồ sơ.

Hiệu quả của các giải pháp cải cách này không chỉ thể hiện ở con số tăng trưởng, mà còn được khẳng định qua đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp logistics. Việc rút ngắn thời gian cập – rời cảng giúp tăng tần suất quay vòng tàu, giảm chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh cho cảng biển Quảng Ninh trong khu vực.