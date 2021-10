Việt Nam tiếp nhận 77 tủ bảo quản vắc-xin Covid-19 do Hoa Kỳ viện trợ

(TBTCO) - Chiều 12/10, tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế đã tổ chức lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu do Hoa Kỳ viện trợ để bảo quản vắc-xin Covid-19.

Phát biểu sau khi tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu bảo quản vắc-xin Covid-19 do Hoa Kỳ viện trợ, thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã viện trợ và vận chuyển về Việt Nam số tủ lạnh âm sâu nói trên, nhất là trong điều kiện số lượng vắc-xin cần bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ -90 độ C đến -60 độ C thời gian tới về Việt Nam tăng cao và số lượng tủ lạnh có thể bảo quản trong dải nhiệt độ này chưa đủ theo yêu cầu.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu bảo quản vắc-xin Covid-19 do Hoa Kỳ viện trợ. Ảnh: Văn Nam.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết, trước đó Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã trao tặng trực tiếp và thông qua cơ chế COVAX 9,5 liều vắc-xin Moderna và Pfizer trong bối cảnh toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực hết sức để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

"Sự hỗ trợ này là cử chỉ hết sức ý nghĩa, là nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này" - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường khẳng định, Bộ Y tế sẽ phân bổ số tủ lạnh này tới các đơn vị và địa căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu bảo quản vắc-xin Covid-19 cho phòng, chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Đại diện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Kristopher Klain bày tỏ vui mừng khi đến thời điểm này, Chính phủ Hoa Kỳ đã trao tặng trực tiếp và thông qua cơ chế COVAX 9,5 triệu liều vắc-xin Moderna và Pfizer cho Chính phủ Việt Nam.

Đại biện lâm thời Kristopher Klain cũng chia sẻ, khi đất nước Hoa Kỳ đang trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đấu tranh nhằm kiềm chế đại dịch Covid-19 và năm ngoái, Việt Nam đã tặng hàng triệu thiết bị bảo hộ cá nhân cho người dân Hoa Kỳ.

"Tôi vẫn còn nhớ ở thời điểm ấy, muốn kiếm một chiếc khẩu trang khó như thế nào. Vì vậy, chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự hỗ trợ của Việt Nam"- Đại biện lâm thời Kristopher Klain cho biết./.